藍營花蓮縣長提名惹議！他赴法院聲請假處分：對手與黨部意見一致

即時中心／潘柏廷、黃彥翔報導

國民黨花蓮縣長提名惹議，先是花蓮縣黨部不將資深媒體人何啟聖納入，而參選人之一、前花蓮市長葉耀輝又指控，早表態不要將其納入民調，但黨部執意為之，不僅在21日公布吉安鄉長游淑貞大贏的全民調，還建請黨中央提名或徵召游淑貞。為此，葉耀輝上週四（23日）與何啟聖一同赴黨中央申訴外，他今（27）日則現身花蓮地院遞狀，向花蓮縣黨部、黨中央聲請假處分，並認為競選對手跟黨部見解一致。

葉耀輝與律師今日現身花蓮地院遞狀，希望能聲請假處分；他受訪表示，目前中央黨部還沒宣布，希望可以暫時凍結民調效力，讓他可以再做更好的自我救濟機會，而聲請假處分的對象是國民黨花蓮縣黨部、黨中央。

同時他透露，上週北上沒有見到黨主席鄭麗文，也沒有任何聯繫，就是因為這樣子今天才會採取司法途徑，假若有善意回應，當然很樂意配合。

前花蓮市長葉耀輝（左）、藍營資深媒體人何啟聖（右）。（圖／民視新聞資料照）

他說，是否有人指使並不知道，但在協調過程中，競選對手跟黨部見解一致；按照正常初選，應該要有3場電視政見發表還公開言詞辯論，讓縣民有知的權利，進一步讓縣民看到誰比較好、誰能對花蓮縣有幫忙。

葉耀輝也說，自己去年（2025）9月拜訪花蓮黨部主委盧新榮，對方原本承諾今年（2026）5月才要辦，結果現在莫名其妙在1月8日做出決定要全民調，這是讓他比較不愉快的地方；而且已經和盧新榮談過，要做民調可以做對比式民調，但不要把他擺進去民調，因為自己還沒準備好。

