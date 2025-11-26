藍營苗栗執政70多年如何翻轉？陳品安：我每天晚上都覺得會贏

賴清德力推蘇巧慧參選新北市長、陳品安參選苗栗縣長。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 藍營在苗栗縣執政70多年，民進黨從未翻轉。民進黨中執會今（26）日提名苗栗縣議員陳品安參選苗栗縣長，預計將對上現任縣長鍾東錦。陳說，在頭份、竹南人口密集、竹科外溢的狀況底下，年輕人對她的認同高過於鍾東錦的話，「我相信我是有突圍的可能，而且我每天晚上都覺得自己會贏」。

民進黨今下午在中執會後召開民進黨縣市長提名苗栗、新北記者會。談及自己有何優勢，如何翻轉苗栗政治結構，陳品安表示，雖然苗栗一直以來看起來是藍大於綠，但在許多公教人員的心目中，「對我的接受度是很高的」。

陳品安也說，她長期的法律服務不分黨派、不分年齡，有需要就去服務。她說，鍾東錦要尋求連任，並有執政資源，而她希望透過不一樣的組織方式，去找到所有在苗栗認真生活的人，可能不是順著一般村里長，或是一般農會、漁會的組織，而是不一樣的工會系統或百工百業去拜訪及聯繫，相信能一步步突破。

陳品安指出，她雖然是閩南人，但先生是客家人，她是客家媳婦；她也會用不一樣的婦女優勢、媽媽的優勢，以及她在年輕人心目中是一個非常好的夥伴，用這些方式突破傳統結構。她說，苗栗縣的傳統結構也不是這麼堅毅了，過去派系也因為鍾東錦的執政，有不一樣的變化。

陳品安表示，她也會跟很多不一樣的的夥伴們，只要民主價值一致就會合作。她列舉，在頭份預期合作的對象是議員曾玟學，在竹南則是時代力量議員葉忠倫。她說，若雙方一起合作，相信在頭份、竹南這樣人口密集、竹科外溢的狀況底下，年輕人對她的認同是高過於鍾東錦的話，「我相信我是有突圍的可能，而且我每天晚上都覺得自己會贏」。

獲提名參選新北市長的立委蘇巧慧則說，她跟陳品安一起站在這裡是一個非常好的契機，新北、苗栗都不是容易的地方，願意在艱困地區站出來的人都需要勇氣。她也說，政治前輩都說，政治就是要一步一腳印去走，讓每個階層的人都認識，突破同溫層，因為台灣的民主是票票等值，所以每一個人，每一雙手都必須要握到，這真的是非常有道理的事情。

蘇巧慧指出，她跟陳品安也是新時代的候選人，站在這裡想表現的就是品牌的差異性。她說，這個時代，每一個候選人都應該等同於一個品牌，這個品牌應該是自己過去的成績，累積下來給大家的印象，並能被預期未來會用做出怎樣的態度與事物，讓選民預判可以做出什麼樣的選擇。

「陳品安和鍾東錦，這兩個品牌的差異還不夠大嗎？」蘇巧慧指出，陳品安站在這裡，用其特質告訴選民，「有陳品安可以選，大家試試看要不要給苗栗一個機會」。同樣地，她站在這裡，和其他可能候選人間的差異，「我認為也是巨大的」。

蘇巧慧強調，今天站在這裡把自己攤開來，從過去、現在和可能的未來，都跟大家一一的報告。而她與陳品安的策略就是非常公開、坦白、勤奮，政治沒有第二條捷徑。

