藍營被罵縮了？擬先放行TPASS預算 卓榮泰怒批：非正常國會態度

藍白掌握國會多數，至今仍未審議中央政府總預算，將導致多項政策無法順利推動，當中攸關廣大通勤族權益的TPASS月票面臨斷炊，全台20個縣市都受影響。國民黨團今（9）日擬提案，先放行TPASS、生育、河川整治等民生預算；民進黨團則怒斥，人民不是乞丐，立法院最大黨也不是皇帝。對此，行政院長卓榮泰表示，這種破碎性、把預算拿出來挑三揀四，絕對不是正常國家國會審查預算該有的態度。

卓榮泰表示，預算能順利審查，「多照顧一個人我們願意，多做一哩路我們也願意」；同樣的，少照顧1個人、少做1項工程或是政策，我們都很遺憾。他不解地問，難道國防預算752億不重要嗎？外交預算110億不重要嗎？還有治水的預算147億（縣市管河川及排水整體改善計畫），當然大家覺得重要。

此外，關於運動部38.8億預算，卓榮泰指出，這是全國年輕人最希望的；還有對地方補助637億，以及第1、第2預備金加上災損（災害準備金）170億，這些都是跟人民的生活、安全息息相關。

包括生育補助還有對各縣市地方政府的軌道建設，卓榮泰直言「哪項不重要？只有TPASS、只有治水重要嗎？」政府預算3兆350億，那是個整體，包括施政的計畫、想法跟藍圖，這樣破碎性、把預算拿出來挑三揀四，絕對不是1個正常國家國會審查預算應該有的態度。

最後，卓榮泰呼籲，希望國會能理性地、審慎地面對中央政府總預算，只要經過合理審查，在過程當中行政院都願意做充分、必要且完整的說明，再次拜託國會。

