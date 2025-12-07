藍營要中天復活 林俊憲示警：回歸後製造假新聞恐拿它沒轍

國民黨立院黨團提出「衛星廣播電視法」部分條文修正草案，若三讀通過已無執照的中天又會回到原來的52台。(資料照，記者方賓照攝)

〔記者林哲遠／台北報導〕國民黨團上週五立法院會將「中天條款」逕付二讀，欲讓中天復台。民進黨立委林俊憲今受訪時示警，藍營修法更強調，在行程救濟程序終結前執照持續存在，加上NCC委員不足，若中天製造假新聞，簡直拿它沒辦法，中共也很有可能藉機介入地方選舉。

林俊憲指出，中天下架的原因，大家都很清楚，當時總統大選，中天大篇幅報導單一候選人、也就是現在立法院長韓國瑜，甚至把他登場跟天空中有鳳凰的異象連結在一起。

林俊憲直言，上週五衛廣法逕付二讀，中國評論網下標「中天新聞可望重回52台，藍黨團將修法解套」，紅媒是用期待的心態，也認證就是在為中天解套。中共認知作戰的手法越來越多元，中天若真的回歸，很有可能變本加厲，繼續影響選民。

