藍營要修法！讓憲法法庭判決可公投複決 綠打臉：全世界沒這種案例

憲法法庭的判決要讓人民公投複決？綠營打臉強調世界上只有公投被憲法法庭推翻的案例。（示意圖，鏡報李智為）

國民黨團不滿憲法法庭判決，今（23日）在立法院程序委員會提出「公民投票法第2條及第30條條文修正草案」，要讓憲法法庭的判決可經由公投交由人民複決。對此民進黨團回應表示，全世界有實施直接民權的民主國家，只有看過公投通過的決議被憲法法庭推翻，沒看過憲法法庭的判決被公民投票推翻。

藍提修法 讓憲判可被公民複決

藍白去年12月通過《憲訴法》修正案，加嚴憲法法庭召開與違憲判決作成門檻，又連續封殺2波大法官提名人選，導致憲法法庭被實質癱瘓超過1年。如今5名大法官判決《憲訴法》修正條文違憲，讓憲法法庭「復活」、重啟運作，讓國民黨相當不滿，不僅提告5名大法官濫權瀆職、枉法裁判，今更在立法院提案要修改《公投法》，讓憲法法庭的判決可以交由人民公投複決。

綠反問由誰認定憲法法庭違法？ 指民權凌駕憲法是誤謬

對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今在記者會回應指出，國民黨團認為憲法法庭的判決「違反憲法審查權」，單就這句話他們就很好奇，「有沒有違法這要由誰來認定？因為司法院是我國最高司法機關，憲法法庭主持規範各地機關、憲政衝突，還有負責對總統副總統的彈劾案來審理，要如何去判斷憲法法庭違法？」

鍾佳濱表示，國民黨團想出的方式就是用「直接民權」，國民黨團的提案中認為直接民權可凌駕權力分立與憲法之上，「這顯然是很大的一個誤謬」。

鍾佳濱今在記者會上回應國民黨團提案的看法。（翻攝自民進黨立法院黨團直播）

只有公投被憲法法庭推翻！ 綠：拭目以待藍營論述

鍾佳濱舉例，就算以直接民權最為發達的國家瑞士來說，過去300多年171件公投案，「只有公民投票通過的事項被憲法法庭推翻，不曾發生憲法法庭的裁判被公民投票所推翻」。他重申，全世界各國有實施直接民權的國家，這些傳統歷史悠久的民主國，在行使公民投票時只有看過公投通過的決議被憲法法庭推翻，「所以我們還是很拭目以待，到底國民黨未來要如何去論述，要用公民投票的機制來推翻、否決或者複決憲法法庭的判決」。

