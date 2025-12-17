藍營要求潘孟安備詢 府：立院職權對象是行政院

國民黨邀請總統府秘書長潘孟安赴立法院備詢。 圖：張良一／攝

[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰不予副署《財劃法》，國民黨立委翁曉玲增列議程，邀請總統府秘書長潘孟安至立法院司法及法制委員會報告說明。對此，總統府發言人郭雅慧今（17）日表示，對立法院負責的憲政機關是行政院，總統府秘書長僅於審議年度預算案與總統府主管法案審查時列席備詢。

司法及法制委員會增列18日議程，將就「立法院三讀通過之法律，經行政院依憲法增修條文移請覆議，並經立法院表決維持原案後，行政院長未依法副署、總統未依法公布施行，對我國憲政民主與法制造成之影響及相關法律責任」進行專題報告，並邀請總統府秘書長、行政院秘書長、司法院與法務部列席說明。

郭雅慧今晚表示，總統府稍早已函復委員會說明，依照憲法增修條文第3條第2項第1款規定，對立法院負責的憲政機關是行政院，總統府秘書長僅於審議年度預算案與總統府主管法案審查時列席備詢，以符憲法規定及憲政慣例。

