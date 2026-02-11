藍營要角13日新北先嗇宮同台 侯友宜：市政優先

（中央社記者黃旭昇新北11日電）新北市先嗇宮13日晚間舉行點燈儀式，國民黨主席鄭麗文、台北市副市長李四川預計同台。市長侯友宜今天表示，當天須視察春節交通與慰勞基層，以市政為優先。

侯友宜今天在市政會議後受訪說，13日為春節連假前一天，行程繁忙，除視導交通疏導，也將慰問第一線工作人員，一切以市政工作為主。

對於國民黨新北市長人選協調進度，侯友宜表示，李四川是長年在基層打拚的優秀公務人員，為國家盡心盡力，能為市民多做事，「我們都非常樂觀其成，一起加油」。

另對外界關注是否已召開協調會、是否與李四川會面，新北市副市長劉和然說，相關協調依黨部節奏推進，過程順利，一切尊重黨部安排與說明；他目前未規劃出席13日先嗇宮點燈。至於春節期間行程，除返彰化縣竹塘鄉過年外，年後在新北市發放福袋行程，均公布於市府民政局網站。

國民黨新北市長參選人布局漸明朗，國民黨秘書長、先嗇宮董事長李乾龍10日表示，先嗇宮花燈13日晚間點燈，黨主席鄭麗文、台北市副市長李四川將同台，並確定出席；同時也邀請市長侯友宜，但侯友宜行程尚未確定，他盼藉由點燈一起為新北市祈福。（編輯：林恕暉）1150211