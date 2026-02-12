藍營討論自提國防預算版本 擬入法要求美方保證交貨期程

11日總統賴清德才率領三軍司令開記者會，向國會喊話要趕快審查1.25兆《國防特別條例》，賴總統10日接受法新社專訪強調，台灣有必要大幅加強國防實力，更示警如果北京奪取台灣，亞洲其他國家將會成為中國的下個目標。

總統賴清德表示，「我們想要達到任何一天對中國來講，都不是侵略台灣的好時機，這樣才有辦法確保台灣的安全跟印太的和平穩定。」

政院版《國防特別條例》在立法院卡關多時，不過民眾黨團表態，將同意在新會期開議後讓政院版付委、跟自家黨團版本併案審查，不過國民黨團也正在整合討論自提版本，總召傅崐萁還放話，最終三讀通過的不會是政院版，引發外界聯想可能衝擊藍白合作空間。

廣告 廣告

國民黨立委牛煦庭說：「這件事情大家不要過度的曲解，也不用過度的解釋，反正還有時間，大家不管是在我們的黨內，或者是跟民眾黨，我們都會做充分的討論之後，提出務實可行也可以把關人民荷包，比較務實的版本。」

民進黨立委王定宇認為，「我們期待在新會期的程序委員會，能夠看到這樣子的想法付諸實行，我也願意當面向民眾黨的國防委員當面請益，大家好好溝通。」

國民黨團表示，藍營版本將入法要求美方給予實質、具體的交貨期程保證，會跟白營溝通討論，民眾黨主席黃國昌預告通過的不會是政院版。

至於美國總統川普（Donald Trump）上週簽署行政命令，要建立美國優先軍備移轉戰略，重新調整武器客戶名單排序，優先考慮國防支出較高、且具戰略重要性的國家，專家認為對台灣軍購取得將有所助益。

前飛彈指揮部計畫處長周宇平表示，「問題仍然不在於台灣是否被排在前面，而在於台灣是否已經讓自己成為應該排在前面是理所當然的選項。」

周宇平分析，朝野應該優先讓防衛預算穩定通過，向外界釋放戰略訊號。也建議台灣對美態度明確，讓台灣成為美方無法忽視的夥伴，才能強化台灣的自我防衛能力。

更多公視新聞網報導

黃國昌說明訪美成果 稱將民眾黨自提國防特別條例

