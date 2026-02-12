藍營討論自提國防預算版本 擬入法要求美方保證交貨期程
11日總統賴清德才率領三軍司令開記者會，向國會喊話要趕快審查1.25兆《國防特別條例》，賴總統10日接受法新社專訪強調，台灣有必要大幅加強國防實力，更示警如果北京奪取台灣，亞洲其他國家將會成為中國的下個目標。
總統賴清德表示，「我們想要達到任何一天對中國來講，都不是侵略台灣的好時機，這樣才有辦法確保台灣的安全跟印太的和平穩定。」
政院版《國防特別條例》在立法院卡關多時，不過民眾黨團表態，將同意在新會期開議後讓政院版付委、跟自家黨團版本併案審查，不過國民黨團也正在整合討論自提版本，總召傅崐萁還放話，最終三讀通過的不會是政院版，引發外界聯想可能衝擊藍白合作空間。
國民黨立委牛煦庭說：「這件事情大家不要過度的曲解，也不用過度的解釋，反正還有時間，大家不管是在我們的黨內，或者是跟民眾黨，我們都會做充分的討論之後，提出務實可行也可以把關人民荷包，比較務實的版本。」
民進黨立委王定宇認為，「我們期待在新會期的程序委員會，能夠看到這樣子的想法付諸實行，我也願意當面向民眾黨的國防委員當面請益，大家好好溝通。」
國民黨團表示，藍營版本將入法要求美方給予實質、具體的交貨期程保證，會跟白營溝通討論，民眾黨主席黃國昌預告通過的不會是政院版。
至於美國總統川普（Donald Trump）上週簽署行政命令，要建立美國優先軍備移轉戰略，重新調整武器客戶名單排序，優先考慮國防支出較高、且具戰略重要性的國家，專家認為對台灣軍購取得將有所助益。
前飛彈指揮部計畫處長周宇平表示，「問題仍然不在於台灣是否被排在前面，而在於台灣是否已經讓自己成為應該排在前面是理所當然的選項。」
周宇平分析，朝野應該優先讓防衛預算穩定通過，向外界釋放戰略訊號。也建議台灣對美態度明確，讓台灣成為美方無法忽視的夥伴，才能強化台灣的自我防衛能力。
黃國昌說明訪美成果 稱將民眾黨自提國防特別條例
侯友宜接班人呼之欲出？李乾龍洩底了 宣布時機點曝光
2026年新北市長選戰，民進黨確定由立委蘇巧慧參戰，國民黨熱門人選是台北市副市長李四川以及新北市副市長劉和然，至今仍未定案。不過，外傳新北市長人選有可能將在「這天」浮上檯面，為藍營選戰定錨。
賴清德偕4上將開軍費記者會 張競批：消費職業軍人
賴清德總統今（11）日上午在總統府主持「守護民主台灣國防特別預算」記者會，親上火線說明預算的整體戰略思維和政策方向，並罕見的包括參謀總長梅家樹、陸軍司令呂坤修、海軍司令蔣正國、空軍司令鄭榮豐上將，現場共12顆將星出席。對此，中華戰略學會資深研究員張競強調，「拜託問題出在行政院，不是立法院」，同時質疑賴總統「消費職業軍人」。
劉和然退選新北市長 表態：全力支持李四川
即時中心／連國程報導台北市副市長李四川今（11）日宣布請辭回新北籌備選戰後，新北市長侯友宜率先表態全力支持，而原本打算參選的新北市副市長劉和然，也表示願意力挺李四川選新北市長，喊出團結讓新北贏下更好的未來。另一方面，民眾黨主席黃國昌積極投入新北市長選戰，今日也表示將與李四川「組成最強的競爭團隊」，也讓外界更加關注藍白對於新北市選戰的布局。
擋軍購理由太瞎！賴總統親曬證據嗆爆：民進黨比國民黨更照顧國軍
即時中心／高睿鴻報導中國武統台灣的野心持續遞增，為厚植我國防禦力量，國防部積極推動「1.25兆軍購條例」交付立法院委員會審查，卻不斷遭國民黨、民眾黨以人數優勢封殺。為宣稱其阻擋行徑有正當性，在野陣營辯稱，此舉與政府未按在野黨立委提案、替志願役官兵一律每月加薪3萬有關，並批判政府不照顧軍人，才導致國防預算被延宕；對此，總統賴清德今（11）早嚴正聲明，這是完全錯誤的連結、且民進黨政府比國民黨政府「更照顧國軍」。
林宅血案真相等這年？作家揭法條酸：不想解
[NOWnews今日新聞]以台灣1980年重大歷史悲劇「林宅血案」為背景的電影《世紀血案》，日前才宣告殺青，未料卻爆出拍攝前未取得當事人林義雄與家屬同意，引爆一連串爭議；外界紛紛要求當權者給個交代，民...
民眾黨態度「大轉彎」 支持軍購條例付委併案審查 陳冠廷：樂見其成
即時中心／張英傑報導藍白陣營掌握立法院多數席次，封殺行政院版1.25兆國防特別條例高達10次，引發社會非議；沒想到，總統賴清德今（11）日親上火線召開記者會說明後，民眾黨態度「大轉彎」，同意讓行政院版軍購條例付委併案審查，對此，民進黨立法委員陳冠廷11日表示，樂見法案朝向實質審查方向推進；國防建設屬於長期整體性的國家工程，期待各黨團能在制度程序下理性討論、專業把關，共同為台灣安全累積共識。
震撼彈! 陳亭妃與胞妹開記者會 "四連霸議員"宣布不連任
南部中心／陳家祥、陳芷萍 台南市報導獲得民進黨提名參選台南市長的立委陳亭妃，10日下午與四連霸台南市議員的妹妹陳怡珍連袂召開記者會，陳怡珍宣布將不參選議員。陳亭妃說，這是很艱難的選擇，為了第八選區的團結，她只能拜託妹妹。之後陳怡珍將擔任陳亭妃競選團隊執行總幹事，投入輔選工作。民進黨台南市議員陳怡珍宣布將不參選議員，里長抱著她落淚哽咽，十分不捨。（圖／民視新聞）「團結一致！大步向前！」高喊口號，喊的卻不是當選，立委陳亭妃和市議員妹妹陳怡珍連袂召開記者會，卻是宣布不參選議員。陳亭妃：「在今天登記最後一天每個人都問她說，妳什麼時候要去登記，怡珍今天在這裡宣布，她不會去參加登記，她也不會參與這一次北區中西區的議員選舉。」陳怡珍：「做了一個很困難的決定，宣布不參選這一次的議員的連任，那我想未來服務會繼續，那我想不管是在什麼位置，愛台南的心，還有對基層的承諾都不會改變。」里長抱著陳怡珍落淚哽咽，不捨的說，「放棄要選真的很不容易。」陳怡珍是連任四屆的台南市議員，要通過黨內初選以及連任並不困難，沒想到卻在姐姐獲得台南市長參選門票之際，突然要止步，令外界十分驚訝。陳亭妃表示，為了第八選區的團結和諧，她無法影響別人，只能拜託妹妹退出選舉。（圖／民視製表）根據了解，陳怡珍所有的台南市第八選區（中西區、北區），除了陳怡珍外，挺憲派的議員周嘉韋、邱莉莉、沈震東交棒給弟弟沈震南、以及湧言的林建南四人已經完成登記，若加上陳怡珍，就有五人，民進黨現任4席，預計提名4人，如今陳怡珍退出，該選區就不必辦理初選，是對不同派系釋出善意，有大和解之意。陳亭妃：「我既然要做桶箍，我們就勢必要在比較能夠去處理一些選區，來做出一些決定，那我不能影響別人，但是我可以拜託我自己的妹妹。」台南市議員擬參選人林建南：「為了咱進步大台南台南隊的這團結，能夠做出這決定，建南身為一個新的參選人，非常非常的欽佩。」原本外界還期待可以看到議員妹妹質詢市長姐姐的畫面，兩人在議會同框已經不可能。外界也好奇陳怡珍不當議員之後，下一步要做什麼，陳亭妃表示，妹妹將會擔任她的競選團隊執行總幹事，全力替她輔選抬轎。原文出處：震撼彈！ 陳亭妃與胞妹開記者會 「四連霸議員」宣布不連任 更多民視新聞報導陳亭妃妹宣布不選台南市議員了！四連霸放棄連任喊為了團結綠新北議員初選登記最後一天 蘇巧慧：一定推出「最強人選」綠營議員初選震撼彈！紀政姪子入黨25年 宣布「退黨迎戰」理由曝光
高市早苗大勝 日媒：習近平對日連連誤判
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗率領自民黨在眾議院大選中取得壓倒性勝利，不過這也引發中國高度警戒，並準備持續對日本施加壓力。日媒報導指出，對於習近平政權而言，從高市早苗突然解散眾議院到自民黨...
去中國小心被抓！2025年台人遭拘留暴增4倍 澳智庫示警：法律戰開打了
澳洲智庫ASPI最新報告指出，中國對台威脅已從傳統軍事擴展至「法律戰」，自2025年起從口頭威嚇轉為實質執法。陸委會數據顯示，台人在中遭拘留或受限案件激增至221件，較前一年暴增四倍。北京利用模糊的國安指控，透過「長臂管轄」與「連坐法」鎖定挺台人士如立委沈伯洋及其親屬，意圖將「台灣身分」本身視為法律風險。此策略旨在阻止台人與中國接觸，並將國內法效力強行延伸境外，極大化民主代價。ASPI呼籲各國支持
高金素梅遭搜索！王世堅逆風挺：她是台灣派
[NOWnews今日新聞]無黨籍立委高金素梅遭檢調搜索，調查局約談高金素梅等18人到案說明。民進黨立委王世堅下午陪同子弟兵賴俊翰車掃時受訪，強調相信高金素梅的為人處事與政治立場，雖然大家分屬不同政黨且...
不甩院版軍購條例！藍自提草案明定美軍交貨期程 傅崐萁：後續與民眾黨磋商
行政院於去年8月底提出總額1.25兆元的國防特別預算條例草案，但歷經6個月仍卡在立法院程序委員會，上會期結束前未能付委排審。賴清德今日偕國防部長顧立雄及三軍司令召開記者會，強調國防特別預算的重要性與迫切性，並呼籲朝野在新會期將其列為優先法案審議。民眾黨團新任總...
民眾黨版軍購條例早已付委 陳清龍嗆:到底誰在擋國防?
賴清德總統今日召開記者會,喊話立院儘速審議國防採購特別條例。台灣民眾黨團總召陳清龍、副總召王安祥、幹事長邱慧洳隨即召開記者會回應,強調民眾黨版軍購條例已於上個會期一讀通過付委,年後開議即可審查。
用10萬博400萬美元! 加密賭盤押注「美今夜攻伊」疑內線 傳伊示弱願減60%濃縮鈾
[Newtalk新聞] 據 X《War Radar》消息，加密預測市場平台 Polymarket 近日出現一筆引發高度關注的下注交易，一個被認為「可疑」的帳戶押注 10 萬美元，預測美國將於今晚對伊朗發動攻擊，若結果成真，潛在報酬高達 400 萬美元。此舉隨即引發外界質疑，究竟是掌握內幕消息，還是單純進行高風險投機操作。不過上述消息尚未核實。 據《今日以色列報》報導，Polymarket 的運作方式，讓一切都被「遊戲化」，無論是馬斯克在特定日期會發幾則推文，還是某場戰爭是否可能爆發。數據不再只是反映現實，而是開始「塑造」現實。試想一種情境：Polymarket 的投注結果顯示，某個政黨在選舉中大幅領先。這種對數據的信任，可能會讓競爭政黨的支持者放棄投票（因為覺得反正會輸），也可能使領先政黨的選民變得自滿，認為即使不出門投票也能勝選。在這兩種情況下，實際選舉結果都可能因投注市場的走向而受到影響。 甲板上停滿戰機的林肯號航母正在駛向波斯灣。 圖 : 翻攝自紅星新聞 報導也提及，另一個更具風險的例子，是 Polymarket 上關於伊朗與以色列是否爆發戰爭的投注。許多情報機構已將 Polym
民眾黨團點頭「1.25兆國防預算」併案審查！ 綠樂見釋善意：盼藍也停止杯葛
行政院去年提出8年1.25兆元的國防採購特別條例送至立法院，但國民黨、民眾黨以人數優勢，一再拒絕排審，總統賴清德憂心，台灣恐因此跌出軍購的優先名單、延宕武器裝備交貨。民眾黨團上個月提出自家版本的國防預算草案，新任黨團總召陳清龍今（11日）宣布，除了將民眾黨版列為優先法案，也同意政院版可以付委審查，民進黨立法院黨團稍早也做出回應。
俄烏戰爭將滿四周年 澤連斯基擬宣布大選
烏克蘭總統澤連斯基周三表示，烏克蘭只有在取得安全保障、並與俄羅斯達成停火之後，才會舉行選舉，反駁外界指他在美國施壓下籌備新一輪投票的說法。
揭藍營票房毒藥！吳子嘉見何欣純民調狂升 嗆「國民黨候選人倒大楣」
2026年將舉行九合一選舉，藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選，對比綠營多縣市迅速完成徵召、初選，藍營多地難產分裂，黨內對黨主席鄭麗文領導也出現雜音。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉批評鄭麗文愛製造事端，還執意參加「鄭習會」讓自己淪為票房毒藥，直言「國民黨就垮掉了嘛！」
賴清德籲速審國防特別條例 民眾黨團：同意政院版付委、併案審查
總統賴清德今天（11日）召開記者會，說明推動國防特別條例的整體戰略思維與政策方向，期待立法院新會期開議後，盡速完成國防特別條例的審議。民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，為了台灣的國防安全，民眾黨要把軍購條例列為最優先法案，「我們同意院版條例付委，在立法院併案審查」。
妹將補選立委？陳亭妃急澄清：怕她變吸票機
[NOWnews今日新聞]民進黨立委陳亭妃將出戰台南市長，其妹妹、4連霸市議員陳怡珍震撼宣布不競選連任，將以大局為重，轉而投入陳亭妃的輔選工作，姊妹倆共同為台南的未來打拚。針對媒體人謝寒冰質疑陳怡珍可...
LIVE／賴清德出馬了！率三軍司令開記者會 對抗藍白10度封殺軍購預算
即時中心／高睿鴻報導面對中國日益膨脹的武統野心，總統賴清德及行政團隊，近期推出400億美元（約台幣1.25兆）軍購預算提案，盼用來強化台灣國防；豈料，在野黨竟堅決反對，如今不僅10度封殺國防特別預算條例，甚至還拒絕交付委員會審查。在野陣營更還不斷以「只給兩張A4紙」等網路梗大肆宣傳，質疑政府未清楚闡明軍購細項，因此不予通關。為此，總統賴清德將於今（11）早10點親上火線，率三軍司令召開記者會，呼籲挺國防預算。
軍購預算卡關！賴清德：台灣恐跌出優先名單
[NOWnews今日新聞]賴政府提出8年1.25兆元國防特別條例，卻被在野黨杯葛，持續在立法院卡關。對此，總統賴清德今（11）日表示，預算遲未通過，除了可能讓台灣跌出優先名單、延宕關鍵武器裝備的交付，...