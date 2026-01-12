即時中心／温芸萱報導

公民團體發起「大罷免」行動，國民黨跟進推動「以罷制罷」反制，卻被查出多個地方黨部涉入「幽靈連署」、抄名冊等造假情事，至今已有超過百名黨公職遭起訴。對此，律師黃帝穎昨（11）日在臉書指出，國民黨立委被提罷免不僅未反省，還反嗆公民罷免失敗，但事實上「以罷制罷」才是真正的大失敗，形容其結果是「242比0」，並揭露相關訴訟費用已達3700萬元。

公民團體發起「大罷免」行動，國民黨為反制跟進推動「以罷制罷」，卻接連爆出多個地方黨部涉入「幽靈連署」造假爭議，遭檢調查出抄錄名冊、死人連署等情形，至今已有超過百名黨公職遭起訴，引發社會譁然。

廣告 廣告

對此，律師黃帝穎昨日在臉書發文直言，國民黨大罷免大失敗是242比0。

黃帝穎指出，國民黨立委面對選民依法提出罷免，不僅毫無反省，還反過來嘲諷公民行動失敗，卻忽略國民黨自上而下動員抄名冊，導致高比例死亡連署，已構成偽造文書的明確證據。各地檢署依據偽造文書罪及個資法，合計起訴110人、被告達242人，另有23人遭法院裁定收押禁見，部分認罪者則獲緩起訴未列入起訴人數。

同時，黃帝穎也點出龐大的訴訟成本，直言國民黨「大罷免大失敗」的代價是「3700萬比0」。據了解，國民黨中央已被訴訟費用、罰金與附帶民事賠償壓得喘不過氣，若未來官司一路打底，整體支出恐將累計破億元。



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／藍營訴訟成本破3700萬！律師嗆：大罷免大失敗是242比0

更多民視新聞報導

陳佩琪遭黃國昌拱選市長 媒體人轟：放過台北市民

黃國昌訪美刷存在？轉機PO文稱民進黨想鬥臭在野 網友11字開酸

川普自封「委內瑞拉代理總統」 支持魯比歐當古巴總統

