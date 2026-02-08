（圖／本報系資料照）

「台美對等貿易協定」將拚農曆年前完成簽署，美方近期也加大對我國防特別預算的施壓力道，儘管政府未說明兩者是否「綁在一起」，卻顯然相互影響。在野黨與其繼續杯葛，不如火速清理戰場，全力面對2026地方選舉以及未來國際局勢的挑戰。

去年11月25日正值台美關稅談判之際，賴總統投書《華盛頓郵報》，宣布政府將提出一項400億美元的追加國防預算，隔天隨即召開國安高層會議拍板在未來8年以特別預算方式編列這筆軍費，用來打造「台灣之盾」；再隔一天，行政院就火速通過由國防部提出的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案。

由於過程倉促，特別條例草案中塞滿一堆原本應編列在年度預算中的項目，加上金額過於龐大，採購項目又不清不楚，藍白於是在立法院通過公決案，要求賴總統先到國會進行國情報告並接受諮詢，卻遭府方拒絕，在野黨因此杯葛，全案遲遲無法付委。

但美方並不想管國內朝野政黨如何競爭，只看到在野黨聯手擋下國防特別條例，友台的美國跨黨派國會議員最近陸續發表聲明批評在野黨，美國國務院更罕見公開挺台灣的國防特別預算。

更值得注意的是，美方日前針對國防特別預算中的拖式飛彈續購、標槍反甲飛彈續購、M109A7自走砲等3項軍售案，向我方提供發價書草案，效期到今年3月15日。國防部一方面表示將向美方積極爭取展延，另一方面強調，如果未能展延，3月底就得交頭期款，否則未於時限內簽署將導致全案取消。形同美方下通牒，要逼著國防特別預算在3月底前通過。

過去這類軍購案大多依照我方預算編列的時程規畫發價書，但此案美方卻罕見地將效期縮短，如果不是國防部「拿著雞毛當令箭」，故意將慣例都可展延的發價書拿來嚇國人，就是我方已在台美關稅談判的同時，承諾綁定國防特別預算，甚至拿來作為談判的條件之一。

無論如何，擴大對美軍購已箭在弦上，民眾黨主席黃國昌1月中率團快閃訪美後不久，就已提出民眾黨版的國防特別條例為自己解套，若國民黨仍持續封鎖，恐將獨自背負阻擋軍購的罪名。

軍購案已成為台美互信的核心指標之一，特別預算卡關，外溢效應可能波及已談定的台美關稅談判，屆時得罪的不只是美方，還有國人。對國民黨而言，這是一道現實而非「誰對誰錯」的選擇題。與其繼續糾結，不如透過立法院委員會的專業審查，讓國人看清楚特別預算「膨風」的真相，別再讓民進黨撿到槍。