藍營誰對決蘇巧慧？被問選市長 洪孟楷：不管什麼位子為新北就是好位子

會否參選新北市長？洪孟楷說，自己是新北立委，不論什麼位子，為新北就是好位子。（資料照／國民黨提供）

民進黨選對會決議由民進黨立委、新北黨部主委蘇巧慧出戰2026新北市長選戰，國民黨方面則未有定論。日前新北市議長蔣根煌則透露，待輝達進駐案底定，北市副市長李四川最快本月底將宣布備戰新北。國民黨立委洪孟楷今（6）日受訪時則說，蘇巧慧是可敬的對手，新北市也是重中之重，國民黨內民調最強的人會站出來，守著新北市。至於會否參選？洪孟楷則說，自己是立委，不論什麼位子，為新北就是好位子。

綜合報導指出，蔣根煌昨晚透露，待輝達進駐案底定，北市副市長李四川最快本月底將宣布備戰新北。而台北市長蔣萬安與李四川兩人也能相互拉抬選情。

洪孟楷上午受訪表示，蘇巧慧「千呼萬喚始出來」，是可敬的對手。他認為，新北是重中之重，還有一年多，民調最強的站出來，延續侯友宜，黨主席接下來也會加緊腳步。他也表示，22縣市的提名會加緊送出，在中常會之後就會，各個地方黨部也會緊鑼密鼓的進行，最終結果則尊重中央黨部，由眾望所歸者出來守著新北市。

至於自己是否參選新北市長？洪孟楷說，自己是新北立委，不論什麼位子「為新北就是好位子」，重點在於最好的選手「後發先至」。

