藍營誰戰何欣純？江啟臣喊話黨中央 他透露「協調時間」

台中市百里侯之爭由民進黨戰將何欣純點燃，國民黨兩強相爭目前尚未敲定人選，表態爭取提名的立法院副院長江啟臣31日坦言，台中進度相對緩慢，喊話黨中央盡快做出決定。對此，國民黨台中市黨部主委蘇柏興透露，黨中央已敲定協商時間，落在明年1月中旬，相信很快有結果。

江啟臣今天早上接受廣播節目專訪時表示，對市長選舉黨內提名基層等待太久，希望黨中央盡快做出決定，讓支持者有明確方向，他也坦言，台中進度相對緩慢，與民進黨已定案形成對比，希望黨中央應更積極回應基層期待。

廣告 廣告

針對江啟臣向黨中央喊話，市黨部主委蘇柏興表示，江啟臣、楊瓊瓔兩位都是黨內強棒，黨中央希望讓兩位面對面協調，進一步產生最強的人選應戰。蘇透露，黨中央已敲定下個月中旬協商，聽聽江、楊兩位的看法，若協調不成會進入初選，相信很快有結果。

【看原文連結】