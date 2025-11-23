藍營誰接棒張麗善？張嘉郡鬆口爭取提名 鄭麗文：雲林女兒期盼世代交棒

記者詹宜庭／台北報導

雲林縣長張麗善明年任期屆滿，外界關注由誰來接棒，國民黨立委張嘉郡表示將爭取提名參選縣長，國民黨主席鄭麗文今（23日）上午出席「雲林到口湖健走、步步口福」活動，被問及此事時表態，張嘉郡與張麗善同樣是女性，也是雲林女兒，期盼世代交棒，每一棒都是最強棒，由女性當家，雲林一定會安全、安定又安心。

張麗善近期出席活動幾乎都能見張嘉郡身影，外界解讀2人啟動交棒模式。張嘉郡表示，雲林在張麗善治理下大幅進步，從農業大縣轉型農工商科技城重要階段，她有留學英國經驗、具國際視野，有責任挺身而出，接下繼續推動雲林加速前進棒子，她將積極爭取提名參選縣長，有信心打贏明年選戰。

廣告 廣告

針對國民黨立委張嘉郡有意參選2026年雲林縣長，鄭麗文表示，自己當選時曾提到「安」字，代表家中有一位女性，就是全家最大的幸福。她說，自己是雲林女兒，女生當家，現任雲林縣長張麗善是五星縣長，擁有最高滿意度，讓雲林展現全新風貌。張嘉郡同樣是女性，也是雲林女兒，期盼世代交棒，每一棒都是最強棒，由女性當家，雲林一定會安全、安定又安心。

更多三立新聞網報導

神級翻轉！雲林原要正常上班課 張麗善刪文急改「停班課」

颱風假公告疑出包？張麗善臉書湧現「不要再改了」

張麗善拍片雲林將廚餘變肥料 他揪重點喊：打臉國民黨想賴給清德

雲縣榮獲《天下雜誌》「標竿縣市首長獎」展現永續創新治理力

