藍營誰選新北？國民黨市黨部主委親曝「協調時程表」 最晚農曆年前定案

徐子為報導



國民黨主席鄭麗文日前上廣播節目曾揚言「將徵召李四川選新北市長」，儘管黨中央立即滅火，仍引起各界討論。現任新北副市長劉和然也仍未放棄爭取出線。據悉，藍營新北市黨部提名小組已達成3項決議，包括一月底確認人選及協商，若協商不成則民調，最晚於農曆年前定案，另外，預計在3月底，由藍白協調確認由誰來戰新北。





由於民進黨陣營已確定在地立委蘇巧慧出戰2026，近期早已開始勤跑基層，反觀藍營人選未出爐，更未與民眾黨的黃國昌協調，引發藍營基層焦慮。



媒體《聯合新聞網》報導，國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，過去市長人選往往於4、5月才會定案，這次因綠營較早決定，因此今年提名機制也提前進行。但他緩頰，對基層喊話「不用太焦慮」，每位候選人的條件與狀態不盡相同，也不一定要受對方速度影響，市黨部昨（2）天已開會決定提名時程。



黃志雄透露，藍營新北市長選舉提名將在1月底前，確認人選及完成協商，市黨部會徵詢意願後再協商，協商將依民調資料當參考，屆時若協調成功，1月底就能確定推派人選；反之，若協商未有結果，則在2月做民調，希望在農曆年前確定人選，再來與白營協調，至3月底藍白協調確認人選。



至於鄭麗文的「徵召李四川選新北」說法，黃志雄重申，黨中央也立即更正，是鄭「話講太快」，原本的作業流程都在進行中，他坦言，此舉對劉而言較尷尬，但至今並未接到劉陣營的抱怨。





