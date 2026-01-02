藍營諷賴清德把憲法變維基百科 幕僚成專屬修正液小組

針對115年度總預算案僵局，總統賴清德日前宣稱依憲法須於年底前審竣，引發在野黨強烈質疑。國民黨發言人江怡臻批評，賴清德將憲法視為可隨意編修的維基百科，且因過度自負不信任幕僚，導致發言人淪為專門善後的「修正液小組」。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

賴清德於去年12月25日公開表示，依據憲法規定，總預算案應在12月31日前完成審議。對此，江怡臻在政論節目中反駁，認為賴清德口中的憲法與現實脫節，根本是把國家根本大法當成個人的維基百科。她強調，總統對外代表中華民國，言行舉止應當謹慎，不該憑藉個人想像詮釋法律。

江怡臻進一步指出，賴清德的不滿意度居高不下，已突破五成，不應一味將責任推卸給藍白陣營。她直言，傳統上認為發言人角色應如化妝師般為形象加分，但在賴清德麾下卻變成了橡皮擦與修正液；因為賴清德經常脫稿演出或說法有誤，迫使幕僚必須頻繁地將其言論「擦掉重寫」，以校正回歸到正確資訊。

新北市議員兼國民黨發言人江怡臻。（圖／江怡臻臉書）

對於前後任總統風格差異，江怡臻分析，前總統蔡英文習慣依賴讀稿機，顯示其對幕僚作業的信任；反觀賴清德似乎只相信自己的判斷，不採納幕僚小組準備的內容。這種過度自信的領導風格，造成外界戲稱總統府幕僚團隊已演變為「修正液小組」，必須不斷跟在總統身後修正失言或釐清事實錯置的問題。

江怡臻最後強調「君無戲言」，總統的任何談話都牽動國家整體形象，即便微小的錯誤都可能造成嚴重後果。她重提賴清德過去曾指中華民國憲法是災難一事，並嚴厲抨擊，若總統將修憲權力視為個人維基百科般隨意，擁有這樣治國心態的總統，恐怕才是讓中華民國陷入困境的真正災難。

