藍營諸侯們 為什麼集體消音

（圖／本報系資料照）

近日，黃國昌在直播上批評藍營縣市長，對「財劃法之亂」噤若寒蟬，他說「我們在立法院衝鋒陷陣，把財劃法修完了，結果賴清德拒絕公佈。我想要請教一下這些地方的縣市首長，你們為什麼都沒有聲音，我講一句不客氣的，早就應該集結起來，去總統府抗議了。」

為什麼身為直接利益相關人的藍營諸侯不吭聲？因為國民黨地方諸侯的主要特徵，就是「明哲保身」，有著根深柢固的太平官心態。即便身逢亂世，也不認為自己該衝到第一線作戰，動刀動槍的事，自有別人去做，躺平等收割才是進可攻，退可守的官場至理。

藍營四都首長，一個在選總統的路上，一個在選總統的夢裡，一個是顯性藍皮綠骨，一個是隱性藍皮綠骨，你要這四人展現些在野拼搏的氣質，肯定會失望，因為他們自認為是執政者，做官得有個官樣，身上不能有傷痕，愛惜羽毛至上。說穿了，國民黨人篤信「形象牌」是勝選密鑰，不會走有損形象的鬥爭路線。

所以說，鄭麗文要走入人民群眾以積蓄能量，才能取得主導權，花太多時間與地方角頭混，終究要被官場文化所吞咽，泯滅了志氣與初衷。「獅群」？憑什麼？羊群一面笑一面踩扁你。

黃國昌與鄭麗文都算中生代，也都在往上爬，但「世代交替」的潛台詞是「取代既得利益者」，若不試圖破壞現有利益結構，就得選擇同流合污，而大部分人選擇後者。

說白了，只要群眾跟你走，就不愁被那個利益小圈圈所困。但截至目前為止，黃國昌與鄭麗文都遠未累積足夠的群眾能量，要求地方角頭們聽你的。憑實力說話，這很公平。

為什麼藍營諸侯不吭聲？還有策略層面的問題。老藍男認為「財劃法」不好打，因為中間選民搞不懂，但「主打紅統」大家都聽得懂，君不見特定老藍男，正在為特定地方角頭砲打黨中央「紅統」？黃國昌以為藍營地方諸侯將財政視為利益攸關，但忘了，如果無法取得地方執政，「財劃法」根本不重要。

一些藍營官老爺們性喜借用綠營的「反中語境」搞內鬥，確保執政權才是天條，而他們相信只有綠一點才能勝選，相較之下，地方財政窘迫反而是次要問題，這就是老藍男的投降選舉邏輯。

如果黃國昌這次抱怨的目的，是為了走群眾路線以「激活」藍營地方勢力，那你就做對了，這是唯一讓藍營角頭們不得不正眼瞧你的方法。要激活這些沒有聲音的人，就要參選，我認為黃國昌這番大實話，給了自己參選新北的正當性。只是，建議你黨要與鄭麗文團隊密切合作，兩個黨中央一道走入群眾拼認同，否則藍營鷹派就會取得槓桿操作「藍白分」。（作者為專欄作家）