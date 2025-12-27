藍營議員現身民眾黨造勢場合 陳明義：有公平機制「藍白合就是大家期待」

民眾黨「為新北應援× DO THE BEST」活動，國民黨新北市議員陳明義。陳祖傑攝



備戰2026地方大選，民眾黨今（12/27）天舉辦「為新北應援× DO THE BEST」造勢活動，國民黨新北市議員陳明義也現身力挺，對於藍白合，他表示，只要有一套公平、透明機制，他都會為新北應援，而藍白合就是大家期待，因為不管預算還是政策，中央都在跟地方對抗，希望明年選舉能夠傳達新民意。

對於2026是否支持黃國昌出戰新北，陳明義表示，無論是黃國昌還是台北市副市長李四川，只要有一套公平、透明機制，他都會為新北應援，而今天來到這裡，是因為現場有家人（新北市議員陳世軒）、也有些人未來有可能成為議會同事，希望可以吸收一些想聽到、想看到的。

至於什麼機制會比較適合選出最強候選人，陳明義認為，藍白合一直是個形容詞，未來只要有一套公平、透明的機制，藍白合就是大家的期待。他強調，藍白合不是情緒出口，而是人民期待，現在在地方上跑行程，都看到很多過去支持民進黨的朋友反映「請你們加油、為台灣加油」，所以這已經不是顏色的問題，而是大家很期待有一股力量能夠改變生活。

陳明義表示，現在的情況是中央箝制地方，不管預算還是政策，中央都在跟地方對抗，希望明年選舉能夠傳達新民意，展現在野實力，藍白合就是真正民意，讓新北市民用得票率告訴中央：其實人們真的不希望再看到惡鬥，否則市政無法推動。」

談到2028藍白合的可能性，陳明義說，沒有好的2026就不可能有好的2028，現在藍白都各自提名地方議員、首長，民眾想看到的是，提出來的人選是不是真的要為大家做事，而不是政黨之間提一個人選出來做比較。

