藍營護航中天返52台！立院交通委員會審《衛廣法》 「中天條款」送協商

即時中心／徐子為報導



立法院交通委員會今（22）天初審完成《衛星廣播電視法》修法草案，僅通過廣電執照延長至9年等零星條文，其餘例如「黨政軍退出媒體」、「中天條款」等多項條文，均因朝野無共識，條文保留送黨團協商。





國民黨團進一步於今（5）日立法院會中，提案將修《衛廣法》逕付二讀。立院交通委員會今審查該修法提案。



今天朝野有共識、通過的條文包括，於《衛廣法》第1條新增「捍衛新聞自由」，第2條用詞增列新聞及財經頻道，第11條則將衛星廣電執照效期，從現行的6年拉長至9年，衛星廣電代理商執照也拉長到9年。



此外，審查會也通過藍委翁曉玲等人提案，明定NCC需在3個月內完成廣電事業變更申請案，必要時得延長3個月，並以一次為限。



中天新聞台的電視執照於2020年屆期，因換照失敗被全台有線電視系統下架頻道。去（2024）年總統立委大選後，藍營席次為國會第一多，當時就喊出要修法讓中天「復活」。



這次受外界矚目的，是藍營版本《衛廣法》第19條指出，未經輔導改善且原執照期間已屆滿的衛星廣電事業得於修法後6個月內，填具申請書及換照的營運計畫向NCC申請換照；遭駁回之衛星廣電事業，如提起行政救濟，在官司結果出爐前，執照仍為有效，原頻道位置及其他權利不受影響。



另外，藍營還增訂，駁回申請的行政處分經撤銷、廢止或因其他原因失其效力或滅失後，NCC應回復原頻道位置及其他權利。本條修正通過後，效力溯及既往，適用行政救濟程序終結前之案件，此修訂被稱為「中天條款」最受外界關注。



由於朝野無法達成共識，「黨政軍退出媒體」、「中天條款」等多項條文，都保留送黨團協商。

