即時中心／黃于庭報導

花蓮富里鄉中配村長鄧萬華，因未放棄中國籍遭鄉公所解職，她不服提出訴願，縣府訴願委員會決議撤銷原處分；不過，內政部長劉世芳強硬發聲「沒有解釋空間」，將再行文要求解職。國民黨立院黨團近期將提案，修改《國籍法》對中配參政限制，使其免放棄原國籍就可擔任民選公職，引發輿論譁然。對此，國安官員示警，要是修法通過，等於將未來交給中國決定。

根據《自由時報》報導，有名熟稔國安的官員指出，對國家忠誠義務必須落實《國籍法》規定，擔任公職得先放棄我國之外的國籍。他示警，中華人民共和國確實是個國家，明顯危害台灣主權，是法律定義上的「境外敵對勢力」，要是中配未放棄中國籍就參政，將會有忠誠問題。

廣告 廣告

該官員強調，《國籍法》並非針對中國，所有國家都一樣，欲擔任我國公職就必須放棄原國籍，這部分尊重主管機關內政部對《國籍法》解釋及個案裁定。事實上，他也說道，從歷代民調可看出，台灣有超過7成民眾認為，中配同樣必須落實《國籍法》忠誠義務標準。

因此，官員示警，若《國籍法》真的修法通過，排除中配擔任公職「不用放棄原國籍」，讓13億中國國籍人士都能在台灣參政，等同將台灣未來交由中國決定，甚至政府重要職位也能由中國人接管，台灣絕對不能門戶洞開。

原文出處：快新聞／藍營護航中配「參政免棄國籍」 國安官員示警：台灣未來交給中國

更多民視新聞報導

台灣走進國際！力推賴清德外交願景 林佳龍親曝「榮邦計畫」最新突破

行人地獄？台中74歲翁過馬路 竟遭「小貨車撞飛送加護病房」

斷崖式降溫！恐怖低溫數據出爐 氣象署曝「這天」最冷

