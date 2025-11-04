藍營變獅群？邱毅分析這人舉動：要真幹了！
[NOWnews今日新聞] 國民黨1日舉行第22屆第1次全代會，鄭麗文上任新主人；前立委邱毅針對各縣市黨部主委的選擇、地方大咖及縣市長缺席、南台灣2026局勢等面向進行分析，直呼，「鄭麗文要把國民黨由羊群變獅群，看來不是說說而已，是要真幹了！」。
邱毅今（4）日在臉書發文表示，鄭麗文不僅口才佳，擅演講，在組織上調兵遣將也有一套；鄭上任首日的工作，是宣布各縣市黨部主委，八成由老將留任，這些老將都是立委、議長、副議長，本身在錢脈、人脈，就佔優勢。
邱毅狠酸，「朱立倫臨走來搞個總辭，本想癱瘓黨機器，弄個空城給鄭麗文，要使鄭麗文成一卒元帥，手忙腳亂幹不成事，結果鄭麗文僅用不到一天時間全解決了，不知朱立倫有沒有氣得在家𥚃摔杯？」
邱毅指出，「全代會那天，有些地方大咖及縣市長缺席，確實影響軍心。好多人擔心鄭麗文一上任黨就會分裂，其實這問題好解決，但必須因人制宜，用對方法。」
邱毅續指，「盧秀燕是受困非洲豬瘟，必須坐鎭台中市；桃園市長張善政未到，可請吳伯雄父子協調；郝龍斌未到，可能心𥚃還有結，馬英九可出些力；張亞中未到，是黨中央疏忽未邀請，必須致電道歉；侯友宜未出席，是有些抵制味道，副主席李乾龍可派上用場了；至於趙少康未到，明顯在端架子，可以冷處理，過陣子再說。」
針對南台灣政局，邱毅表示，「鄭麗文果然採納我的意見，南台灣勝選大戰略已成形，高雄更是重中之重；昨天邱議瑩氣急敗壞，揚言告我，她一鬧把美濃大峽谷炒得更熱了，估計三天內，新的弊案還會冒出來。不出我所料，高屏溪的沿岸都有盜採砂石的弊案，查下去連里港、高樹、長治都會捲入，屏東也要跟著熱鬧登場了。上屆蘇清泉輸的就很少，這是他要贏回屏東的大好機會。」
邱毅直言，台南是賴清德的本命區，一旦丟了，賴清德就重傷跛腳；現在陳亭妃和林俊憲已勢如水火，烏山頭水庫的光電案，郭國文告謝龍介，是一個愚蠢的動作，暴露出來賴清德人馬焦慮了。
邱毅表示，距離明年九合一選舉還有一年，「這個選戰節奏剛剛好。鄭麗文要把國民黨由羊群變獅群，看來不是說說而已，是要真幹了！」
