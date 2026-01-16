藍營質疑台對美投資太吃虧？林濁水：日韓才該哭吧

前立委林濁水今（16）日在社群平台發表評論，分析在現任美國總統川普（Donald John Trump）執政下，台美關係已進入全新的戰略架構。他指出，儘管面臨加徵關稅與高額國防預算的壓力，但透過台積電赴美設廠與相關法案的簽署，台灣已完成一項涉及安全與經貿的「空前大交易」，並首度在強權博弈中成為交易主體。

林濁水進一步闡述，這項交易涵蓋了台積電與產業聚落加碼投資美國、接受15%關稅、台灣編列1.25兆國防預算，以及美國國會通過台灣授權法與發布2026年國家安全報告等項目。他認為，在「根留台灣」的原則下，這一系列舉措確立了台灣在印太戰略的地緣政治樞紐地位，同時鞏固了全球非紅科技產業硬體製造鏈的關鍵角色，使台灣主權不再僅是美中交易的籌碼。

針對國民黨前立委蔡正元質疑台灣GDP僅0.8兆美元，遠低於日本的4兆美元與韓國的1.8兆美元，卻需承擔與日韓相近的5,000億投資額度及15%關稅，林濁水則提出強烈反駁。他強調，美國課稅與施壓的基礎在於平衡貿易逆差，而非單純比較GDP規模。若以誰賺美國最多錢的角度來看，台灣對美順差高達1,000至1,200億美元，遠高於日、韓，依此邏輯，日韓的反彈聲浪理應比台灣更大。

此外，對於台積電產能外移的爭議，林濁水分析這是因應AI浪潮下巨大產能需求的必然結果。他指出，除非台灣能立即填海造陸數千畝，並接連興建核電廠與水庫，否則根本無法負荷如此龐大的資源消耗。因此，適度的產能外移不僅是為了配合美方戰略，更是產業發展下的務實選擇，顯示大美帝國的菁英官僚仍能將國家方向導向妥善。

這番言論在網路上引發熱烈討論。部分網友認同這是執政黨的勝利，認為台灣實力增強已能擺脫牽制；但也有聲音質疑這是「畫大餅」，擔憂台灣連軍購都身不由己，根本是被「賣光了」。另有網友理性指出，所謂的投資金額包含企業融資與信用擔保，並非全由政府出資，且在當前政治氛圍下，在野黨的批評往往缺乏對國際貿易常識的理解。

