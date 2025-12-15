藍營質疑國防部火藥採購案 凌濤、楊智伃告發涉貪

〔記者王定傳／台北報導〕近期多名國民黨立委質疑，國防部「RDX海掃更」火藥採購案，得標廠商竟是室內裝修公司「福麥」，不僅如此，另一間「大石」公司原是鞋商轉作軍火槍砲生意，懷疑這些公司的專業能力；國民黨桃園市議員凌濤、國民黨發言人楊智伃、國民黨青年團執行長鄧凱勛3人，今日並赴台北地檢署，告發這些標案的國防部經辦及經手人員涉貪汙治罪條例、刑法圖利等罪嫌，請求檢方依法偵辦。

告發狀指出，國防部於辦理軍火、槍砲及相關軍工原料採購案件時，於投標廠商資格及履約能力的審查上，未確實要求具備相應過往實績，仍容許福麥、大石等廠商承作高度敏感的國防採購，並於採購程序及競爭機制上疑有不當情形，致國家財產與國防安全承受重大風險，涉圖利罪嫌。

告發狀並指出，福麥、大石等廠商過往營業背景，與其所承攬的高度敏感國防採購是否相當，加之兩案皆為廠商剛成立或剛變更營業項目登記，即能立刻得標相關採購案，外界已有諸多討論與質疑，而國防部於資格審查及履約能力評估上，是否確實進行實質審認，尚有進一步釐清必要。

告發狀並指出，福麥及大石等廠商承作高度敏感國防採購情形，國防部是否已善盡其應負的高度注意義務，實有由司法機關加以調查釐清必要；另就相關採購案件投標結構、廠商間關係及競爭情形，是否存在競爭不足、程序異常或其他影響採購公正性情事，亦有一併調查必要。

凌濤等3人請檢調機關就國防部涉及福麥、大石等相關國防採購案件，調取招標、投標、資格審查、決標及履約管理等相關資料，並一併釐清是否存在競爭不足、程序異常或其他不法情形，依法偵辦。

