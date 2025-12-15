藍營質疑國防部軍購案涉弊 凌濤赴北檢告發盼檢調徹查

國民黨籍桃園市議員凌濤 、國民黨前發言人鄧凱勛及楊智伃告發「國防部軍火槍砲案採購疑涉弊案」。圖：凌濤提供

國民黨籍桃園市議員凌濤 、國民黨前發言人鄧凱勛及楊智伃今(15)日至台北地檢署告發「國防部軍火槍砲案採購疑涉弊案」，呼籲檢調徹查採購過程是否涉及圖利。凌濤表示，國人看到大石公司竟然在商業變更登記，到得標兩億的軍火，僅僅只花了41天，瞠目結舌；台灣經濟奇蹟，室內裝修商福麥公司變彈藥商、賣鞋商大石公司變軍火商、小吃店高登承攬醫療快篩、一人50萬資本超思公司標5億雞蛋；國人對民進黨才是真的想大聲、想生氣。今早又看到國防部長顧立雄稱包商不需要管名字跟地址，中間審核機制蒙上疑雲，多起新增變更商業登記廠商，幾個月內陸續標到上億軍火槍炮標案，系統性輪廓，顧立雄通通無感？

凌濤進一步指出，福麥、大石這兩天的聲明，繼續開嗆喊告外界所有質疑，「請問人民會怕你們這些廠商嗎？還是後台硬到大手大腳，有民進黨中央協助全力洗地、國防部長氣急敗壞大喊保護，讓你們覺得可以肆無忌憚，不受台灣社會監督？」凌濤認為，敢登記軍火生意，投標國家人民納稅錢的國防標案，本來就應該受到監督，不過才檢驗幾個角度就怕了喊告，更深的水禁止大家討論。

凌濤強調，針對他提出的質疑，過去從民進黨府院黨高層、下到地方首長民代都曾興訟，每一個人皆鎩羽而歸，沒有贏過，這次有台灣人民的支持，他仍然堅持直球對決，無畏無懼，檢驗到底，最終正義一定會勝利。今天他與楊智伃、鄧凱勛到北檢告發國防部承辦跟經手人員，他們認為在整個投標、決標、履約中間，可能涉及不法，呼籲檢調能徹查，以貪污治罪條例第6條第一項第四款特別圖利罪，以及刑法第131條的圖利罪清查到底，不要讓我國的國防預算門戶洞開了。

