藍營質疑1.25兆國防特別預算！王婉諭：侵略者不會等我們做好準備

[Newtalk新聞] 總統賴清德26日宣布「守護民主台灣國安行動方案」，將在8年內投入1.25兆元規模的特別預算。對此，時代力量黨主席王婉諭表示，或許此刻沒有煙硝，但這是貨真價實的威脅。此刻唯有做足準備、強壯自己，才能守護和平。王婉諭直言：「侵略者不會等待我們做好準備」。

王婉諭於26日晚間透過臉書發文寫道：「賴總統提到，中國將以2027年為目標，完成『武統台灣』的『準備』。這應該是歷史上第一次，我國總統公開指出一個具體的中共侵略時程。包含徐巧芯在內的國民黨立委，則立刻跳出來質疑：是要打仗了嗎？」

王婉諭解釋：「不過，為什麼是2027年？這個時間點怎麼來的？2021年，時任美國印太司令戴維森（Philip Davidson）曾預測，共軍可能在2027年具備攻台能力，這也是後來各方討論最常引用的『戴維森窗口』。2024年，美國智庫『蘭德公司』（RAND）受國會委託提出的國防戰略報告明確指出，所有跡象顯示，解放軍將在2027年前做好侵台準備。」

王婉諭指出，上週美國國防部印太安全事務前助理部長薛瑞福（Randall Schriver）在國會聽證會上證實，中國領導人習近平已指示解放軍在2027年做好攻台準備。而且，中共二十一大即將召開，習近平若能解決台灣問題，將成為他順利連任第四任期的最大籌碼。再者，解放軍建軍百年，在這一年達成軍事里程碑，對中共具有極特殊的歷史意義。

王婉諭續指：「當然，做好『準備』不代表會在這時間點入侵。但中共以此為目標進行軍事準備，意圖是非常明確的。所以，回答徐巧芯的問題：我們當然不希望戰爭發生，但我們不該忽視這些訊號。有可能發動戰爭的人，始終是侵略者中國。台灣不會、也不可能是戰爭的發起者。但我們別無選擇，只能做最壞的打算」。

對於賴總統今天提出的1.25兆特別預算，王婉諭說：「我的立場很清楚：支持強化國防實力，也支持預算經過實質審查、按程序處理。國會可以理性討論，但不該無故杯葛。同時，賴總統也有必要清楚地向國人說明，這些軍購的重要性為何，以及戰爭的威脅為何迫在眉睫，而政府又有什麼因應的計劃。」

王婉諭強調：「侵略者不會等待我們做好準備。不論是發放民防手冊，還是提高國防預算，都不是為了主動引戰，而是向國際社會展現我們備戰的決心，以因應最糟糕的情況。或許此刻沒有煙硝，但這是貨真價實的威脅。此刻，我們唯有做足準備、強壯自己，才能守護和平。」

