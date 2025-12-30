藍營跨年前排「黨產條例協商」...張雅琳質疑「偷偷摸摸把協商送出去」？！喊話黃國昌「找回良心」

國民黨立院黨團今（30日）發出協商通知，預定於明（31日）下午召開黨團協商，討論由藍委游顥等人提出的《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正草案，內容直指將「救國團」排除於黨產條例適用範圍之外。對此，民進黨立委張雅琳質疑，藍營選在這個時間點排案，「擺明就想趁大家都在關注跨年的時候，偷偷摸摸把協商送出去？」

立法院會於12月2日將救國團排除於「黨產條例」適用範圍的修法逕付二讀、交付協商。當時，黨產會特別提到，儘管名義上救國團曾經隸屬於國防部，但北高行依舊於2024年8月1日作成的107年度訴字第1227號判決中，認定救國團曾為國民黨的附隨組織無誤。

面對明日協商，張雅琳今日於臉書發文質疑，「跨年協商黨產條例，是巧合嗎？」她直呼，「擺明就想趁大家都在關注跨年的時候，偷偷摸摸把協商送出去？！」她也提及，民眾黨主席黃國昌2016年支持「清查不當黨產」，二週前也說反對，而國民黨明日排協商。

張雅琳說，「明天，我們就來看黃國昌是『反對到底』，還是『護送到底』。她喊話，黨產條例真的不難，「就只是黃國昌找回良心而已」。

（圖片來源：張雅琳臉書、三立新聞）

