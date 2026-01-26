藍營踢爆綠營敗選退輔會！中小企業聯輔基金會驚藏「創意私房」要犯
立委王鴻薇、羅智強今召開記者會，並出示相關事證，針對財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會，內部人士酬庸毫無專業可言，中小企業聯合輔導基金會長期成為民進黨酬庸單位，現任董事長徐定禎是民進黨苗栗縣長落選人，總經理葉仁創是南投議員落選人，兼任顧問為鄭文燦人馬，前桃園市府秘書處長顏子傑，痛批根本是民進黨自己的敗選退輔會。 同時他們也接獲內部陳情書爆料，直接點名總經理葉仁創安插人事裡，名單更驚見「創意私房」案，高級會員外號「南橘子」郭柏宏（現已離職），以及董事會秘書黃靜惠，分別涉犯兒少性剝削犯罪以及公益侵佔罪判決確定，經濟部主管單位竟窩藏罪犯，內部管理顯然大有問題。內部女性員工更表示主管包庇，讓她們連上廁所都不敢。
⭡照片來源：陳情人提供 王鴻薇補充，中小企業聯合輔導基金會主要業務是協助中小企業的各項需求，聯輔基金會背後藏著大量的中小企業人脈，正是政府耕耘選票的密碼，出任董事長等於掌握組織資源，像是長期把持相關補助，尤其是重大事件發生，舉凡風災、地震、疫情的紓困貸款都是。前任總經理吳群隆，就是蘇系代表。現任董事長則英系的徐定禎以及新潮流的葉仁創任總經理，新潮流鄭文燦人馬的顧問顏子傑，也都是因為落選以後輩酬庸過來，只有酬庸沒有專業，痛批就是民進黨的敗選退輔會。 羅智強直言，民進黨酬庸不看專業，沒想到這次捅出大婁子，內部員工多次陳情，直接點名總經理葉仁創所安插人事名單裡，行政管理群的郭柏宏就是震驚全國的「創意私房」案，高級會員外號「南橘子」，據說父親是名醫，而且更誇張的是，根據人事資料，郭柏宏111年被起訴，113年3月北院判決，但是他卻一直到去年114年才離職。根本就是包庇 王鴻薇補充，陳情書表示，女性員工因新聞報導反應，但是未獲得適當處理，長期處於恐懼與心理壓力，嚴重危害職場安全與信任。至於董事會秘書黃靜惠，更是被判決公益侵佔罪，判處有期徒刑四個月得易科罰金。 羅智強說，陳情書也有提供相關不實報支、詐領政府經費的問題，民進黨為了政治酬庸，已經不只是養肥貓浪費公帑，公司內部治理問題而已，現在已經到內部人員身心都受到嚴重影響「已經在求救了」資料目前也都轉給相關單位，要求務必查明清楚，絕不寬貸，不能漠視這些無辜職員的求救訊號。
