藍營軍系社團會師挺謝龍介

台南市藍營軍系團體二十五日會師，力挺謝龍介再度代表國民黨參選台南市長。 （記者翁順利攝）

記者翁順利∕台南報導

台南市黨部主委謝龍介於二十四日正式獲得國民黨中央核定，再度代表國民黨參選下屆台南市長，台南市黨部退伍軍人委員會二十五日舉行歲末感恩餐會，順勢為謝龍介造勢，號召全市各軍系社團近五百人到場高唱各軍種的軍歌，高喊「努力進前、藍天再現」助威，接受黨中央疏導退出初選的陳以信依約宣示，到場力挺謝龍介，謝龍介則暢言有信心翻轉台南的政局，獲得勝選。

市黨部退伍軍人委員會主任委員王建發說，參與餐會的軍系團體，除了前黃復興黨部的幹部之外，還有各校友會（協會）、各青溪總會（協會）與青溪婦女會協會等團體約四百餘人，現場參加人員表示全力輔選謝龍介參選市長。

國民黨副主席季麟連上將專程返回台南故鄉，主持造勢活動並贈送吉祥物，為謝龍介加油。他強調，黨主席鄭麗文宣布提名謝龍介是首批提名的第一人，意義重大，希望全體黨員都能團結，支持謝龍介。

陳以信發言指出，他於兩個月前宣布以君子之爭爭取黨內提名初選，曾提出數十項政見，現在決定退出，他願意按照承諾，全力支持謝龍介，希望支持他的黨員和民眾也都能力挺謝龍介勝選。

曾參選台南市長的中常委高思博也專程回台南故鄉幫忙造勢，他強調在負責國民黨智庫期間，發現執政黨非常獨裁，唯有透過選票團結，制裁和終結獨裁。

謝龍介則說，他再度參選台南市長的目的就是要終結黑金政治，而且大部分民意已受夠執政黨，希望能夠改變政局，他再度宣示若當選市長只擔任一屆，願意以四年任期改變市政的品質，由選民全權決定市府方向；他強調面對賴清德的台南本命區，選戰相當艱困，但他秉持陸戰隊軍人不怕苦、不怕難、不怕死的精神，有信心翻轉選局。