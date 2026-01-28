藍營轉投民眾黨「中壢議員提名參選人」爆性騷擾！對女神級黨工噁喊：一起開房

將爭取2026年桃園市中壢選區市議員提名的媒體人毛嘉慶捲入性騷擾風波。圖／翻攝自FB／毛嘉慶：政治脫離民生就是詐術

剛入黨不久就爆性騷擾！曾任國民黨文傳會副主委的資深媒體人毛嘉慶才在2025年底宣告加入民眾黨，甚至表態將爭取2026年桃園市中壢選區市議員提名，未料近日卻遭爆料曾對一名「女神級」的黨內女性工作人員言語騷擾，甚至脫口說出「要不要一起開房間」等性騷擾言語，消息曝光後頓時引起熱議，目前此案也由民眾黨中評會受理評議。

根據ETtoday報導，這起性騷擾爭議雖發生於毛嘉慶尚未加入民眾黨之前，但相關傳聞直到去年12月底的一場民眾黨內部餐會中才被揭露。黨內幹部與黨工當時私下聊天談及毛嘉慶時，有人突然爆料稱毛嘉慶過曾對黨內一名女性黨工言騷擾，煩得當事人對身邊友人傾訴、抱怨。

這位黨內人士轉述，毛嘉慶當時疑似對該名女性黨工展開熱烈追求，但未能妥善拿捏分寸，多次言語互動已讓對方感到壓力，最後甚至還問「要不要一起開房間」，讓當事人深感冒犯。雖然相關行為是發生在毛嘉慶於黨內正式職務期間，但檢舉此事的黨內人員主張，毛嘉慶如今已具備民眾黨身分，還有意投入2026年地方選舉，勢必將接受外界高度檢視，因此決定向黨內正式舉報，希望維護黨內形象與被害人權益。

報導指出，檢舉此事的黨內人員最初是向民眾黨選舉決策委員會提出。不過選決會評估後認為，此案並無政治協調或裁量空間，而且還涉及性平議題，應以保護被害人為優先，因此將案件移送中評會處理，目前已正式收案評議。

毛嘉慶捲入性騷擾風波。圖／翻攝自FB／毛嘉慶：政治脫離民生就是詐術

毛嘉慶過去曾任國民黨文傳會副主委，出身國民黨體系，更是前國民黨主席洪秀柱大力提拔的子弟兵之一，但後來因違規參選桃園市議員而遭開除國民黨籍，未料毛嘉慶在去年12月高調宣布加入民眾黨，成為終身黨員，並表態爭取代表民眾黨參選桃園市第7選舉區中壢區的市議員。不過隨著毛嘉慶加入，民眾黨中壢區議員提名競逐態勢也隨之升溫。

由於民眾黨議員提名規劃採取「一區一席」制度，目前中壢區已形成「3搶1」局面，除了毛嘉慶，還包括民眾黨中央委員林昭印，以及前社發部主任的張清俊，預計將成為黨內首個以全民調方式進行初選的選區。毛嘉慶剛加入民眾黨時曾開直播表示，選擇以民眾黨籍參選是「被小草感動」，然而如今隨著性騷擾爭議浮上檯面，是否影響毛嘉慶的提名資格與黨內初選競爭態勢，仍有待民眾黨中評會後續評議結果出爐。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



