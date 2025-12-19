藍營轟大法官淪司法打手 陳培瑜嗆：凡事劍指賴清德是最好用的遮羞布

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

藍白去年修正《憲法訴訟法》，導致憲法法庭癱瘓一年，今（19）日遭判違憲，國民黨稍早為此開記者會，痛批大法官淪賴清德司法戒嚴打手。民進黨立院黨團書記者陳培瑜回擊，若藍白是不開心看見人民權益得獲伸張，應該出面交代清楚，不用凡事劍指賴清德。

民進黨今日下午召開「回應憲法法庭判決」記者會。（許詠晴攝）

憲法訴訟法修正案去年1月23日在藍白人數優勢下通過，當中明定參與評議之大法官人數不得低於10人；同意違憲宣告之大法官人數不得低於9人；若人數未達標準無法評議，過半大法官可裁定不受理。憲法法庭今日認定立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，應自本判決公告之日起失其效力。

民進黨今日下午召開「回應憲法法庭判決」記者會。陳培瑜表示，藍白什麼事都劍指賴清德，絕對是最容易推託的方法，也是最好用的遮羞布。他質疑，藍白不滿意憲法法庭的判決，是不開心看到人民的權益得獲伸張嗎？還是不願意看到很多人民案件得到憲法法庭的協助？若真是如此，他們應該站出來交代，而不用凡事劍指賴清德。

陳培瑜提及，更不要忘記藍白今早還在議場前召開「反獨裁」記者會，他們應該非常清楚，如果台灣是一個獨裁社會、帝制社會，相信他們在今早結束後，應該都會被消失，但他們現在還能開開心心講這件事，所以台灣絕對不是一個獨裁社會。

陳培瑜也說，不要忘了，如果藍白提案彈劾賴清德有機會送出立法院，憲法法庭絕對是關鍵角色之一，所以藍白應該非常清楚，這就只是話術、遮羞布，只是在操弄人民對相關程序的不理解而已。

