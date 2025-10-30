藍營轟非洲豬瘟淪獵「盧」秀場！逼問國門破口、失聯移工皆沒見中央任何檢討

台中市議員陳文政、黃佳恬、邱愛珊等新議政聯盟議員，在議會中嚴正指出，非洲豬瘟爆發並非今日才有警訊，早在2018年中國大陸、菲律賓、越南、柬埔寨就已相繼出現案例，各國無不強化邊境檢查、嚴控跨國包裹；反觀台灣，七年過去，國門出現漏洞、失聯移工人數暴增，卻沒見中央任何檢討！疫情爆發以來，一分防疫、九分獵「盧」，讓防疫與復原工作失焦！

陳文政指出，七年來台灣「失聯移工」從五萬人暴增至近十萬人，今年九月越南籍逃逸移工更高達六萬人。這些人住在哪裡、寄了什麼東西、吃什麼、丟什麼，政府完全沒有掌握。他痛批：「病毒不會從台中的豬場長出來，一定是外面傳進來的！」

陳文政質疑，未見中央對移民署失聯移工查緝、邊境檢查的檢討。反而民進黨政府從上到下總動員，將矛頭指向地方政府與豬農，聲稱台中督導不周、廚餘沒煮熟、照片沒上傳，彷彿一切問題都出在地方。「非洲豬瘟給了台灣七年的時間，中央到底做了什麼？」。

陳文政指出，中央過去要求「拍照上傳」監管廚餘，卻忽略這根本無法證明是否達到90度、煮滿一小時。他反問：「如果廚餘真的那麼危險，為什麼不直接全國禁用廚餘養豬？」

陳文政強調，中央七年來既未提出明確的廚餘去化計畫，也沒有整體防疫策略，如今卻忙著政治操作、推責地方，「這已經不是防疫，而是獵巫、獵盧!」陳文政呼籲大家：「看看這些焦慮的豬農、被迫休息的餐飲業者、小攤販們，大家需要的是協助，不是看你們噴口水。」



陳文政最後向環保局與清潔隊表達感謝，強調「同仁都辛苦了」，並建議市府在任何新的應變措施推出時，應第一時間向市民說明，讓民眾了解調整原因、共體時艱。他呼籲中央與地方共同面對問題，以務實態度降低對環境與民生的衝擊，讓真正的防疫回到科學與理性。（見圖）