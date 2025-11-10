藍營辦青年營隊 江啟臣鼓勵學員為社會注入創新能量

248251110a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

由泛藍議員組成的「新藍圖連線」所舉辦為期兩天一夜的青年營隊昨（9）日圓滿落幕，吸引超過40名來自各縣市的青年參與。學員們利用假期研習公共事務學分，與多位新北市議員近距離互動交流。活動還邀請立委葛如鈞與陳菁徽分別以「AI世代下的政策變革」及「政治人物化身KOL」為題，從科技與社會影響力角度出發，帶領學員探索未來治理的創新方向。

新北市議員白珮茹以東北漁場與汐東線捷運為例，講述自身如何透過影音與民眾溝通，堅持守護漁民生計並推動交通建設。她表示，雖然基層工作辛苦，但看到民眾安居樂業就是最大的回報，並鼓勵青年懷抱熱忱，走入群眾理解民意。

新北市議員蔡淑君分享在林口服務20餘年的心路歷程，從3萬人口陪伴成長到如今13萬居民，直言「手機不曾關機」，所有社群平台皆親自經營，甚至將選舉補助款全數捐作弱勢兒童教育經費。她強調，唯有心態正確，事情才能做對，「能為選區家人服務，是最快樂的事」。

新北市議員陳偉杰則回顧從國會助理到北海岸議員的歷程，指出基層服務需全天候投入。他感謝團隊夥伴共同努力，讓地方會勘、議會問政與媒體論述都能兼顧，並提醒學員，政治路上唯有團隊合作才能創造成果。

新北市議員宋雨蓁談到平地原住民代表的重要角色，強調原民權益是城市進步的象徵，在各區奔走的過程中感受到同僚的支持。議員呂家愷則指出，現今選民除關心地方事務，也在意政治人物對國際局勢與兩岸關係的見解，因此必須具備宏觀視野，才能贏得信任。

營隊最後一天舉行成果發表競賽，特別邀請立法院副院長江啟臣與旅美學者翁履中共同擔任評審。江啟臣致詞時肯定青年對公共事務的熱情，鼓勵學員持續深耕政策研究、培養理性思辨能力，為社會注入更多創新能量。他盛讚新北市多位議員長期投入青年培育，不僅提供資源與實務經驗，更以行動陪伴新世代成長，期盼這股力量能吸引更多年輕人走入公共領域，關心國家發展。

學員們則表示，透過與議員、立委及學者近距離交流，更深刻理解公共服務的挑戰與價值，也在互動中燃起投身政治的決心。營隊最終在熱烈掌聲中圓滿落幕，象徵青年世代的新藍圖正蓄勢待發、開啟公共參與的新篇章。

