藍營這群人抹黃馬郁雯 卓冠廷怒：無聊低級當有趣，會因此多一票？

媒體人馬郁雯日前宣布爭取民進黨提名，投入2026台北市第五選區（中正、萬華）議員選戰，但前台北市政府副發言人郭音蘭2日質疑，馬郁雯宣傳看板掛在一家疑似從事黃色事業的按摩店上。馬郁雯後將看板下架，但藍營人士持續在此事件上做文章，民進黨新北市議員卓冠廷就開轟，國民黨群起性羞辱馬郁雯，覺得自己會因此多一票？

卓冠廷開轟，國民黨群起性羞辱馬郁雯，覺得自己會因此多一票？

國民黨台北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛在臉書發文指，馬郁雯被發現竟然跟知名色情按摩店合掛看板，白天經營檢調線，晚上店招一點亮，就變成保養攝護腺。但瞎的不只是馬郁雯，民進黨另一位擬參選人郭凡也是，看板竟然也跟色情按摩店合掛，位置就在路過八德路四段、饒河街夜市前。

滿志剛表示，話說這間養生館「花名在外」，今年初才被查獲進行全套性交易。還曾經因為網路論壇熱議，紅到上新聞，難道郭凡都不知道？他提到，同為擬參選人，要張羅一面看板很不容易，能覆蓋掛在店招上方，一定要店家點頭，甚至要有交情，「所以郭凡等於昭告鄉親，我跟全套色情按摩店關係匪淺，這可比賭魔陳金城跟巴拿馬總統有點交情，還要拉風！」

滿志剛稱，從馬郁雯到郭凡，都跟色情按摩合掛看板，真的就這麼巧，只是兩個個案，還是其中有什麼看不見的連結，馬郁雯、郭凡，出來說明！

卓冠廷開轟，無聊低級當有趣，國民黨群起性羞辱馬郁雯，覺得自己會因此多一票？

卓冠廷提到，馬郁雯看板誤掛到疑似爭議場所，第一時間是下架負責。結果一堆藍營拐瓜劣棗見獵心喜，越講越誇張。國民黨謝克洋譏諷這是「關心選民攝護腺」；滿志剛說是「保養攝護腺」；郭音蘭抹黑「黃色護航」；賴苡任瞎起鬨「全套按摩店」。

卓冠廷怒批，「聚在一起騷擾霸凌女生，貼標籤抹黃就會多一票是不是？並不會！只會丟人現眼！」

