藍營連日猛軍工產業 專家揭假監督真施壓：一箭三雕打擊國防產業鍊

國防部決標金額達5.9億元的「RDX海掃更」（旋風炸彈）採購案，由「福麥國際室內裝修公司」得標，遭在野黨連日抨擊，並扣上「賴友友」標籤，福麥發表聲明嚴正澄清，強調經的起考驗，取得美國獨家代理權，具履約能力。一名深諳國防產業鏈的資深專家直言，部分人士攻防已非單純監督，孔產生三大風險：負面輿論將阻礙高風險投資、對業者形成寒蟬效應；台灣國防產業形象受損、投資卻步，加劇供應鏈脆弱化風險；相關產業被貼上政治標籤，也將陷入中國監控危險中。

國民黨立委王鴻薇、馬文君連日質疑福麥室內裝修公司沒有軍事背景，卻能標下國防部5.9億元的「RDX海掃更」炸藥採購案；桃園市議員凌濤也指控，原本經營鞋類生意的台南「大石國際公司」，變更新增「槍砲彈藥輸出入」營業項目，隨即搶下5.56步槍彈底火標案，點名其為「賴友友」。福麥對此發佈三點嚴正聲明澄清。國防部也駁斥是不實指控。

專家指出，第一個傷害是「標籤化」，國民黨持續拋出涉及國防產業的不利訊息，甚至建立國防產業「賴友友」、「綠友友」的惡意連結。但國防供應鏈高度仰賴信任與合規，當輿論被導向「得標＝關係」的框架，業者就被迫把資源從研發、驗證、交付轉去應付澄清。不澄清就被質疑神隱，出面說明就被迫被曝光，反而替攻擊者提供素材，形成獵巫循環。

另外，國防產業本質上即屬技術密集、資本需求高且市場受限的高風險產業。專家指出，國民黨接連指控，等同在產業風險評估上，額外加上一層「政治風險溢價」。國防產業的成功仰賴長期的政府採購承諾與穩定的政策環境。當在野黨不斷透過錯誤訊息與政治化操作質疑相關計畫的合法性與必要性，將直接使潛在投資者與技術人才對此領域卻步。任何追求穩定回報的資本，勢必對高度政治不確定性保持距離。

國防專家示警，台灣的國防產業自主計畫，特別是涉及尖端技術的開發，往往需要與國際夥伴進行技術合作或共同研發。政治上對產業鏈的攻擊與標籤化，將使國際合作夥伴對台灣政府承諾的可預期性產生疑慮，進而提高技術轉移或共同投資的門檻與成本，削弱台灣在全球軍事供應鏈中的可信度與吸引力。

「更深層的影響是對台灣國防產業鏈造成的結構性脆弱化」，專家指出，國防產業鏈的建立需要整合上、中、下游關鍵廠商，形成具韌性的生態系。頻繁的政治爭議將使業者難以建立互信基礎，產業鏈的協同效應也因此難以發揮，進而阻礙台灣國防自主從「單點突破」邁向「系統整合」的關鍵進程。

專家憂心，尤其當產業鏈被迫暴露於中國監控與施壓，中國可能藉由「反貪腐」、「國安」等名義，透過其在台的商業或政治網絡，對相關企業進行資訊戰、法律戰甚至經濟脅迫，要求提供機敏資訊或退出合作計畫。此類政治壓力將顯著增加台灣國防產業的營運風險與國安漏洞，實質削弱國防自主目標。

專家強調，監督要回到程序、規格、驗證與履約，而不是用政治標籤拆台國防產業鏈。

