藍營連署造假想和解！王定宇開嗆了：先道歉

▲民進黨立委王定宇指出，那些說什麼政治迫害的，要不要先道歉啊？（圖／王定宇辦公室提供，2025.09.14）

[NOWnews今日新聞] 大罷免去年連署期間，國民黨各地黨部爆發偽造連署書事件，台中地方法院昨（19）日開庭，藍營人士當庭認罪，並希望和綠營進行調解。對此，綠委王定宇直言，犯罪者都認罪了，那些說什麼政治迫害的，要不要先道歉啊？

針對藍營去年「以罷制罷」被揪出偽造文書案件，台中地院昨二度開庭，遭起訴的國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒，以及第一組總幹事伍康龍當庭認罪，並有意與綠委蔡其昌、何欣純進行調解。

該消息一出，王定宇昨也發文怒批，犯罪者都認罪了，那些說什麼政治迫害的，要不要先道歉啊？至於要綠營原諒和解嘛，他身為第一個告發偽造文書、違反選罷法的受害當事人，想聽聽大家怎麼看？

廣告 廣告

而王定宇發文也吸引大批網友留言表示：「不能跟犯罪妥協」、「絕對不能和解」、「當然不能和解，偽造文書犯法，是犯國家的法」、「不能姑息這種違法行為」等。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

關稅成果讓藍白焦慮了？他分析「這件事」將成輿論新戰場

趕新北市長提名前出書？劉和然1句話曝目前進度

柯文哲1句話惹怒藍營！恐衝擊藍白合？郭正亮公開喊話