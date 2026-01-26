藍營邀對《國防特別條例》報告 顧立雄籲盡速付委討論

共軍擾台不間斷，國防部單日偵獲5架共機、8艘共艦、3艘公務船在台海周邊活動。不過行政院提出的8年1.25兆《國防特別條例》，在藍白聯手下被8度封殺。國民黨立委也是外交國防委員會召委的馬文君26日再邀請國防部，到立院報告武器採購暨預算編列結構適切性，馬文君跟國防部長顧立雄針鋒相對。

馬文君質疑，「你到現在連1架飛機都還沒有拿到，你要怎麼快速投？今日你要告訴我們怎麼樣去改善這些，你都沒有辦法，付了錢還沒有到位的部分。」

顧立雄反擊，「所以委員的意思就是說，我們F-16沒辦法交機，我們所有其他的裝備都不需要籌購了？」

馬文君指出，「你不是只有F-16沒有交機。」

民進黨立委陳俊宇則提出，「基於什麼樣的原因，必須要透過跨年期的特別預算來執行？」

顧立雄說明，「8年期的1個特別預算，這整個預算規模它會是穩定的。整體的需求都納入到年度預算，會影響其他的民生、經濟、社福、教育等的推動。」

顧立雄強調，《國防特別條例》應該趕快付委才能討論，而且到時立委們也還可以監督、刪減預算。台美軍事合作不只軍售，國防部成立聯合火力協調中心，傳出有美方人員進駐，台美已實施聯合幕僚作業，卻遭質疑是監軍，顧立雄澄清監軍之說絕非事實，強調台美軍事交流已制度化。

顧立雄表示，「提到所謂監軍之說，我這邊要特別澄清，這絕非事實。基於制度化的一些機制，來進行這些交流，可以深化各領域方面的合作，來強化我們的防衛作戰能力。」

至於中共的中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立2人遭立案調查，顧立雄認為，共軍不放棄武力犯台，會持續關注中共黨政軍高層的異常變動，也強調不是看哪個共軍高層異動，就足以推斷共軍是否會加速犯台，會全面掌握軍事、非軍事的偵候來綜合判斷。

