藍營還在姊弟登山 綠營競辦已開箱 何欣純：「從欣開始」開創新局

台中市長候選人何欣純今（29）日在台中市議會黨團總召周永鴻及多位市議員、市黨部主委許木桂的陪同下，一早共赴南屯萬和宮參香祈福。 圖：唐復年/攝

[Newtalk新聞] 國民黨台中市長人選還未敲定，已表態者江啟臣及楊瓊瓔都搶著要接盧秀燕的棒子。已定於一尊的民進黨台中市長候選人何欣純競選辦公室搶在2005年尾開箱揭牌。何欣純表示，「欣欣向榮、台中創新、心存台中」，讓台中欣欣向榮、以創新思維「從欣開始」開創台中新局

台中市長候選人何欣純今（29）日在台中市議會黨團總召周永鴻及多位市議員、市黨部主委許木桂的陪同下，一早共赴南屯萬和宮參香祈福，接續前往位於南屯區的「何欣純市政辦公室」舉行開箱揭牌儀式。

廣告 廣告

何欣純說，來到萬和宮祈福，感謝上天及媽祖疼惜今天陽光普照，相信大台中的未來，也會是晴朗無雲的好天氣。自己出生於大里，與南屯同屬屯區，屯區自清朝時期即是台中最早開發的地區之一，歷史悠久、文化深厚，而選擇從南屯萬和宮出發、及市政辦公室設於南屯，是希望提醒自己，市政治理要從土地與文化的根本開始。

何欣純表示，未來會從台中29個行政區開始，逐一走訪里鄰社區，傾聽地方意見。市區、屯區、山線與海線都同樣重要，城市發展必須區域均衡，希望從南屯開始，讓大台中每一區都有亮點、都有產業重點、都有最宜居的生活中心。

何欣純強調，市政辦公室的開箱後，未來將以更開放、更貼近民意的方式，也會用行動證明，何欣純是願意傾聽、能夠做事，也準備好為台中服務，盼打造更好更宜居的城市。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影)盧秀燕以媽媽市長引以為傲 何欣純：我是市民的市長

中國南博院長遭控賤賣明代名畫！胡采蘋揭真相：中共官場好人非死即瘋 貪官才能活