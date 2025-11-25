藍營部分人士應和中國批評高市早苗 凌濤不滿開噴了

國民黨桃園市議員凌濤近日表示，對於黨內一些先進批評日本首相高市早苗友台的言論，直呼自己「不能接受」。資料照。周志豪攝



日相高市早苗先前在議會「台灣有事」言論，引發中國不滿，不僅呼籲民眾勿赴日旅遊，還祭出日本水產品禁令等報復措施。沒想到，高市「挺台」言論竟遭到國民黨部分人士譴責，前主席馬英九批評「躁進言行」，洪秀柱也轟「不負責任」，對此，國民黨桃園市議員凌濤看不下去開噴，認為黨內一些先進一天到晚罵日本，批評日本友台的角色，「我是不能接受！」

高市早苗本月初在眾議院答詢時提及，台灣與菲律賓海域如果被封鎖，日本可能有存亡危機，可能啟動集體自衛權，被認為是已故首相安倍晉三「台灣有事就是日本有事」的政策延續。不過，這番言論卻引發中國不滿跳腳，駐大阪總領事薛劍甚至以「斬首」言論回嗆，引發國際輿論譁然，而日本雖然遭到中國在觀光、經濟方面的報復抵制，高市早苗的支持度仍節節升高。

廣告 廣告

高市首相的挺台言論卻引發國民黨部分人士批評，前主席馬英九批評是「躁進言行」，擔心讓台灣陷入險境，洪秀柱則砲轟是「挑釁」，還說：「台海的事，關妳日本人什麼事？」就連網紅「館長」也嗆高市早苗早晚會被中國「滅掉」。對此，凌濤24日晚間在政論節目中提到，他無法認同黨內批評高市早苗的現象，直言：「一天到晚去罵日本幹嘛？一些先進一天到晚罵日本，我是不能接受。」

凌濤認為，高市首相「台灣有事」的說法，代表日本對台灣安全是關心的，這說出來「中國一定跳腳」，然而，高市的表態在日本國內或許有壓力，會呼籲她收斂一點，「可是中華民國有什麼好退的？中華民國台灣就是支持所有友台的論述！現在黨內外所有批評日本友台的角色，我是看不懂啦！」

由於凌濤的發言似乎跟黨內不同調，主持人謝震武聽完直呼：「你說這些會不會被黨紀處分？」其他來賓紛紛說：「覺得會」，不過大家也紛紛給予肯定：「從來沒有這麼贊同過凌濤的想法」。

更多太報報導

【更新】與川普通話20分鐘 高市拒透露是否談及「台灣有事」

川普發文稱與習近平通話 隻字未提台灣

習近平與川普通話強調收回台灣 中方：川普稱理解台灣對中國重要性