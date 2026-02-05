藍營酸姚文智領7千萬補助拍片！ 湠臺灣強硬反擊「別再拿文化開刀」

姚文智退出政壇後成立「湠臺灣電影」公司，曾推出《流麻溝十五號》等作品。（本刊資料照）

退出政壇開電影公司拍片的前立委姚文智，近日因其公司「湠臺灣電影」企劃案《甘露水》獲得文化部長片輔導金，遭國民黨開轟是「綠色權貴」。「湠臺灣」對此特別發出聲明，痛斥國民黨惡意抹黑，強調7,000萬補助不是獲利，依規定要全數投入電影製作並非如外界所言「隨便伸手就能拿錢」。湠臺灣表示，將對不實指控們依法追訴法律責任，並批國民黨「不要再拿台灣文化開刀」。

藍營開轟姚文智公司領補助 網路謠指拿7千萬拍紀錄片

國民黨4日在臉書點名前立委姚文智的「湠臺灣電影公司」一片「獨拿文化部7,000萬元」補助，酸他是綠色權貴、隨便伸手政府就搬7,000萬送他，批文化部把補助當獨厚特定人士的綠色安家費，還說是不是以後台灣電影圈只剩「歌頌民進黨」的片子能拍？

國民黨在臉書砲轟姚文智領補助拍片是綠色權貴。（翻攝自中國國民黨臉書）

根據文化部介紹，本次獲得補助的《甘露水》並非去年入圍金馬獎的同名紀錄片，而是由《茶金》《疫起》導演林君陽執導，小坂史子、張永昌、姚文智跨國監製，描述台灣雕塑家黃土水與妻子廖秋桂在時代洪流，跨越階級、苦難的一段動人心弦的故事。此案獲得長片輔導金「國際旗艦組」之補助，另外還有2案也獲選，並非獨厚湠臺灣。

湠臺灣反擊痛批不實指控 強調「補助不是獲利」

然而除了國民黨的指控，網路上也有流言將去年的同名紀錄片與之連結，稱姚文智拿7,000萬元補助拍紀錄片云云。對此「湠臺灣」發出聲明強調，補助不是「紅包」，而是重現台灣歷史的責任與使命，並針對國民黨及部分有心人士的不實指控做出回應。

「湠臺灣」首先釐清，開發中計畫《甘露水》是「劇情長片」，不是「紀錄片」，對於網路流傳「姚文智拍紀錄片拿7,000萬」的說法，他們深感無奈，「有心人將完全不同的兩部片刻意編造合成圖片，誤導公眾判斷，是極其低劣的造謠手段。」

其次他們強調，補助不是獲利，「7,000萬補助，表示我們還要去沿門托缽募集1.1億，才能完成此片，獲利難如登天。」他們說明，電影《甘露水》總預算超過1.8億元，即使獲得7,000萬元補助，這筆款項每一分錢都將投入製作，並依政府規定核實撥付，「湠臺灣」或負責人姚文智並無從中獲利；反之，獲得補助意味著他們還要扛起剩下1.1億元的募資責任。

劇情長片《甘露水》為由林君陽執導之跨國監製作品，目前仍在開發階段。（翻攝自湠臺灣臉書）

不是隨便就拿錢！ 《甘露水》已開發逾4年

「湠臺灣」更表示，專業執行不容抹煞，嚴謹的流程與透明的責任，並非如外界所言「隨便伸手就能拿錢」，《甘露水》已開發超過4年，從田調、劇本開發到日本勘景，團隊盡其所能，只為重現台灣藝術史上的重要歷史。無論導演、編劇、製片人、日本合作團隊、演員均是金馬、金鐘等級，這次文化部的條件極為嚴謹，評審更是業界佼佼者，湠臺灣的《甘露水》團隊早在2年前金馬創投媒合表現亮眼，才能獲得第二名，業界自有公評。

「湠臺灣」也為姚文智叫屈，自從他2018年離開政壇進入影視產業後，他真正的工作是為每一個電影專案「找錢」，努力推廣他「台灣100」的使命，每部片都是以嚴謹的「大河」等級來製作，「湠臺灣不畏懼監督，但拒絕獵巫。國民黨及部分有心人士，將爭取公、私部門合製資源的行為形容為『討飯』，是對所有投入台灣影視產業界基層工作者的最大侮辱。」

姚文智2018年參選台北市長敗給柯文哲後，兌現承諾退出政壇。（資料照）

對惡意誹謗攻擊不忍了！湠臺灣批國民黨刻意重傷台灣文化產業

湠臺灣也說，他們已啟動全面蒐證工作，針對所有不實指控、移花接木的合成影像以及涉及誹謗與人身攻擊之言論，將依法追訴法律責任，絕不寬貸。而國民黨充滿誤解與惡意標籤的貼文，名為正義發言，實為刻意重傷台灣文化產業，請國民黨不要再拿台灣文化開刀，遮掩自己去年亂砍預算導致今年總總亂象的黑歷史，到頭來只是落得被嘲笑「沒文化」和「沒常識」的笑柄，「我們相信好的作品會說話。湠臺灣將持續專注於優質故事的開發，把最好的台灣電影呈獻給世界。」

