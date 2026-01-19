藍營酸綠營搞不清楚狀況 批監督品質低落令人汗顏

民進黨市議員及參選人指控預算遭阻擋，國民黨議員反批綠營民代為了博取選舉版面，連基本的議事進度都搞不清楚就急著噴政治口水，根本是作秀搞烏龍。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

民進黨市議員及參選人十九日召開記者會，指控預算遭阻擋，國民黨議員反批綠營民代為了博取選舉版面，連基本的議事進度都搞不清楚就急著噴政治口水，根本是作秀搞烏龍。

國民黨議員指出，包含 TPASS 及河川排水等卅八項民生預算早在立法院「抽出先審」，財劃法修法更實質為高雄爭取百億經費。民進黨小雞們開了一場內容錯誤百出、邏輯死亡的記者會，不僅是大烏龍，更凸顯綠營監督品質之低落，令人感到不可思議與遺憾。

黃香菽議員指出，攸關市民權益的 TPASS 通勤月票以及救命的河川排水整治等共卅八項建設預算，國民黨立院黨團早已同意並抽出優先審查，何來阻擋之說？綠營民代不願面對真相，只會拿錯誤資訊混淆視聽，根本是「看到黑影就開槍」，為了選舉利益不惜抹黑造謠。

白喬茵議員進一步說，國民黨團推動財政收支劃分法修法，經過兩次修法，已實質替高雄市爭取到超過百億元的統籌分配款與建設經費，反觀民進黨議員，對於國民黨為高雄爭取預算的事實視而不見，只會配合黨意當投票部隊，如今更淪為散播假消息的工具。

許采蓁議員也反酸整場記者會內容資訊錯亂、漏洞百出，讓人驚訝這就是民進黨議員的素質？她強烈建議民進黨議員及參選人，有時間開這種被打臉的記者會，不如多花點時間進議會好好發言、認真審預算，不要只會作秀、不會開會，愧對高雄市民的每一張選票。