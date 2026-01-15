藍營酸賴瑞隆出線是「新潮流復辟」 張博洋駁：扯派系救不了選情

張博洋發文直言「扯派系不會讓柯志恩比較好選」。 圖：孫家銘翻攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民進黨高雄市長初選結果揭曉，由立委賴瑞隆勝出，國民黨議員陳麗娜隨即發文批評此結果為「新潮流復辟危機」。對此，無黨籍高雄市議員張博洋今(15)日發文反擊，直指國民黨只要不是自己執政就永遠有話可講，這種標籤化的批評對市民而言根本不具參考價值，更直言「扯派系不會讓柯志恩比較好選」。

張博洋分析，人民要的不過就是「穩定的生活品質、穩健的城市發展、穩當的政府效能」，高雄人真的有給過國民黨機會，但前市長韓國瑜的不負責任、惡意停工輕軌，以及大踩兩岸紅線的行為，挑起了市民對於穩定生活被破壞的不安感，這才是韓被罷免的根本原因。反觀陳其邁市長能蟬聯五星市長，是因為他按部就班完成建設，並推動科技轉型與藝文風潮，用成績證明了穩健執政的價值。

張博洋表示，高雄的進步是一棒接一棒，賴瑞隆能在初選勝出，正是因為他的團隊深知市民對「三個穩定」的渴求。張博洋表示，賴瑞隆從「推鉛球的小胖子」到不斷重複立委政績、甚至被戲稱「無聊」的過程，其實是向市民承諾一種「雖然無聊，但有把握維持穩定」的踏實感。如果國民黨只會一味抹黑，卻提不出更好的風格與成績單，這種批評對高雄的進步毫無意義。

張博洋指出，國民黨長期以來「一隻手指頭指著別人，另外四隻也是指著別人」，從罵陳其邁是靠中央資源的「小英男孩」到現在扯「新潮流復辟」，始終不願反省自身，高雄市民看重的是誰能維持城市穩健向前的節奏，國民黨若持續陷在派系鬥爭的思維中，而不正視市民對穩定生活的期待，即便到了大選，也無法贏得高雄人的認同。

