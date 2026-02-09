藍營酸AIT韓國瑜籲「要有基本尊重」 過年見賴清德將面諫一字

立法院長韓國瑜透露過年與賴清德一同拜年時，將當面建議「一個字」。（資料照片／王侑聖攝）





今年度中央政府總預算去年8月送進立法院，卻遭藍白立委持續杯葛，至今仍未付委審查。總統賴清德日前隔空喊話立法院長韓國瑜「發揮功能」，讓總預算能儘速完成審議、國防特別預算也能儘快通過。韓國瑜受訪時則回應，自己幾天後會趁跟賴清德一同拜年時，當面建議賴清德是不是要考慮「化」這個字。

韓國瑜昨（8日）接受《TVBS》採訪，談到近期美國參議員韋克爾等人，批評台灣在野黨大幅刪減國防預算，引來國民黨反擊，國民黨副主席蕭旭岑更稱AIT處長谷立言「只比科長大一點而已，搞不好連司長都不是」。對此，韓國瑜表示，谷立言是美國駐台最高機構負責人，對他應該要有「基本的尊重」。

對於賴清德隔空喊話，韓國瑜透露，過年時賴清德可能會邀請五院院長去，屆時他會當面向賴清德建議，是不是要考慮「化」這個字，「大事化小、小事化無、逢凶化吉，所以中國文字這個化學的『化』，非常地有妙用，永遠衝突對台灣老百姓一點幫助都沒有。」

韓國瑜表示，自己到了這個年紀，看很多事情、事物的看法，跟過去有所不一樣，希望能找出一條大家都能接受的路，讓國家能往前進。國內三個政黨在對撞，美國國會與台灣國會之間、在野黨之間也在對撞，美國幾乎直接點名批判在野黨，特別是以國民黨為主，他覺得這已經到了很不好的負面發展。

另外，民眾黨新任不分區立委李貞秀因無法放棄中國國籍，爭議延燒多日，內政部已2度發函立法院仍未獲回應。對此，韓國瑜表示，李貞秀就職是否合法，相關行政單位可以自行處理，他會保障每1位立委，在沒有後顧之憂下全心全意問政，爭取台灣人民的福祉，「這是我的天職。」

