藍營金主「CK楊」浮上檯面 創立粉專首次發文：國民黨需要重建

楊建綱昨正式在臉書創立粉絲專業，並發文重申要「找回國民黨的那根脊梁。」（圖／翻攝自楊建綱臉書粉專）

國民黨立院黨團日前與黨中央餐敘，異康公司董事長、綽號CK楊的藍營金主楊建綱現身演講，要求國民黨立委強化對軍購及對美關稅論述。楊建綱昨也正式在臉書創立粉絲專業，並發文重申要「找回國民黨的那根脊梁。」

楊建綱在國民黨主席鄭麗文競選時，在背後多有協助，過去他身分神秘，多在檯面下對各項議題表達看法及立場，如今楊建綱在與藍委餐敘後逐漸浮上檯面，昨天更在臉書創立粉專，未來將會持續公開發聲。

楊建綱說，上週他應邀前往國民黨黨團，就當前國家情勢與國民黨黨未來發展，進行專題演講。會後網路上不少朋友關心他個人的背景，也關注他在演講中所提出的核心主張。

楊建綱表示，他只是一名中華民國的國民，一個見證過台灣經濟奇蹟、走過資訊工業浪潮的老兵。在這塊土地上成長、看過國家興衰起伏，也始終對國家懷抱一份無法卸下的責任感。

楊建綱說，他演講的主軸只有一個，就是「找回國民黨的那根脊梁。」而這根脊梁就是國民黨最根本的定位，追求中華民國之自由與平等，並在艱困的國際與內部環境中，帶領國家昂首前行。

楊建綱指出，中華民國立國已逾115年，民主制度早已確立，但必須誠實承認，自由與平等，至今仍是一項「未盡的事業」。所謂自由，就是憲政體制保障下的基本權利，人民的自由不受恣意侵犯；所謂平等，既體現在國內，也體現在國際。

楊建綱說，在國際上，國家必須被平等對待，能與其他民主國家建立對等而穩固的關係，例如完善的投資保障協定。在國內，平等更是民主的基石，每一個人地位平等，沒有誰高誰低，無論是總統、國會議員，或是一般百姓，皆然。

楊建綱強調，必須誠實面對一個事實，國民黨今日所面臨的困境，從來不在於是否足夠年輕化、也不在於口號是否夠新穎、包裝是否夠時髦。真正的關鍵，在於我們是否還清楚自己是誰、要往哪裡去？是否還有勇氣對人民說出清楚而堅定的方向。

楊建綱說，此時此刻，國民黨最需要的不是懷舊，而是重建。政黨可以調整策略，但不能迷失定位；可以更新語言，但不能放棄信念。唯有重新扛起人民所賦予的責任，國民黨才能再次成為一個讓百姓信賴、讓國家倚重的政黨。



