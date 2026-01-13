藍營金門縣長內參民調出爐 41％縣民支持陳玉珍

國民黨金門縣長人選遲遲未出爐，國民黨副主席兼祕書長李乾龍去年底赴金門時透露，「將按制度產生最強人選」，而立委陳玉珍多次表達參選意願，黨內也多看好。而在今（13）日，國民黨內參民調曝光，結果顯示，有41%金門縣民支持陳玉珍擔任縣長，支持度為3位藍營可能人選最高。

根據《TVBS新聞》今天報導，根據藍營內參民調顯示，在陳玉珍、前縣長楊鎮浯與現任副縣長李文良3位人選中，有41%金門縣民支持陳擔任縣長，14%支持楊、9%支持李，1%表示都支持，6%表示都不支持或投廢票，28%沒有表示意見。

而若只有陳玉珍與楊鎮浯參選縣長，有50%金門縣民支持陳，24%支持楊，交叉分析顯示，各年齡層支持陳的比例皆高於楊，其中40至49歲及60歲以上選民支持陳的比例皆達 54% ，高出楊3成以上；而在國民黨認同者中，60%支持陳玉珍，21%支持楊鎮浯。

前述民調調查方法：以電話訪問方式，利用電腦輔助電話調查系統（CATI），由電腦取樣、撥號。問卷於電腦螢幕中顯示，訪員親自訪問並以滑鼠勾選答案，CATI自動將訪問結果即時寫入資料庫，不須再由人工編碼、鍵入資料，避免人為錯誤。

抽樣方法：以本中心中華電信金門縣電話資料庫3萬5千筆可能電話，均撥號接觸一次（包括拒訪、無人接聽、空號等各種情況），並採任意成人法過濾合格受訪者。調查日期：114年10月27日至31日晚間 18:30 至 22:00。訪問對象：20 歲以上戶籍設在金門縣的民眾。有效樣本：478份，於95%信心水準下，抽樣誤差為±4.5 個百分點以內。資料依內政部公布之113年底金門縣人口資料，進行性別、年齡、地區、教育程度等結構加權處理。

