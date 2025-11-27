藍營陳見賢今宣布參選新竹縣長 綠營鄭朝方哥哥出席站台引聯想

新竹縣副縣長、國民黨新竹縣黨部主委陳見賢今天在縣議會宣布投入2026新竹縣長選舉。值得關注的是，無黨籍縣議員、同時也是竹北市長鄭朝方之兄的鄭朝鐘也到場站台，跨黨派的出席動作引發議場與地方政界熱議。鄭朝鐘全程相當低調，記者會一結束隨即離開，他受訪時僅表示，陳見賢是「最了解縣政、最有能力的人」，既然答應會出席，就一定會到場。

陳見賢宣布參選時，台上與後方站滿多位議員與鄉鎮長，鄭朝鐘則位於後排並未發言。由於他的弟弟鄭朝方是民進黨竹縣目前被視為最強母雞、外界點名最有可能角逐縣長的人選，因此鄭朝鐘的到場，是否形同透露鄭家態度，也在地方引起聯想。

廣告 廣告

對此，鄭朝鐘今早接受本報記者訪問回應，今日有許多議員與多位鄉鎮長連署支持陳見賢，他自己也認為陳熟悉縣政、能力備受肯定，加上兩代交情，因此應邀出席，「答應的事情就一定會做到」。

被問到若弟弟鄭朝方參選縣長，他會支持誰？鄭朝鐘笑稱，「支持我自己啦！」強調自己是無黨籍，今天純粹因為答應出席，並與其他議員共同現身。

鄭朝鐘出席記者會的舉動與跨黨派意味，使他成為場內焦點。不過他始終保持低調，在陳見賢接受媒體聯訪前便先行離開，未接受現場提問。地方人士研判，鄭朝鐘這次現身並不必然代表「鄭家挺陳」，但至少釋出「不會站在對立面」的訊號，在藍綠競逐縣長布局的時刻格外耐人尋味。

【看原文連結】

更多udn報導

大火遭諷「101煙火」 港人怒：看到台人真面目

好市多黑五爆款！會員目擊：一個爸爸買十幾組

瑞幸咖啡登台牽出彰化翁家勢力 供應鏈家族背景曝

軍人登山墜谷！手機、眼鏡都噴掉 靠1物撐6天