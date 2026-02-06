藍營雲林縣黨部通過 張嘉郡獲提名參選下屆縣長

國民黨雲林縣黨部提名張嘉郡，代表參選下屆縣長。（記者劉春生攝）

國民黨雲林縣黨部（六）日通過提名立委張嘉郡代表國民黨參選下一屆雲林縣長，張嘉郡表示，她感謝縣黨部主委簡明欽的肯定，也感謝黨部委員們的支持，她會全力以赴，帶領國民黨的選將，並串連友黨，一起打贏年底的這場選戰。

張嘉郡表示，雲林縣長張麗善過去七年的努力與貢獻，她相信鄉親們都看在眼裡，她過去兩年在立法院，也積極配合縣政團隊的運作，協助地方爭取中央建設與經費，非常了解雲林過去七年的施政方向，未來會在張麗善縣長奠定的基礎之上持續加速前進。

張嘉郡表示，她會持續勤走基層、傾聽民意，了解二十鄉鎮市的需求，未來會逐步提出讓民眾有感的政見，徹底讓雲林脫胎換骨。