藍營領銜提案《國籍法》將在週五交付院會一讀！林楚茵點出「國民黨洗人口三部曲」：假結婚、真入籍、再參政...痛批藍白在立院「打開中國滲透台灣之門」

立法院程序委員會昨（25日）討論28日院會議程，民眾黨團、國民黨團挾人數優勢，以9比7的票數輾壓民進黨團，表決通過將行政院版《財政收支劃分法》修正草案暫緩列案，並放行放寬中配參政權的《國籍法》修正草案。對此，民進黨立委林楚茵今（26日）痛批，藍白拿到「無敵星星」就加速親中，把台灣推向深淵。

林楚茵今日於臉書以「國民黨洗人口三部曲登場」為題發文批評，「藍白失速列車，把台灣帶向深淵」。她直指，拿到無敵星星的藍白果然加速親中，昨日程序委員會，國民黨領銜提案的《國籍法》將在週五（28日）交付院會一讀，「這就是藍白合協助中國『洗人口三部曲』最新一環！」

林楚茵提到，藍白之前念念不忘「中配六改四」，加上立法院長韓國瑜主政的立院法制局提出近親婚姻六親等改四親等，「昨天又提出《國籍法》，讓中國配偶不用放棄原國籍就能擔任公職！」

林楚茵示警，藍白上週《財劃法》橫柴入灶，未經委員會審查、逕付二讀再三讀的惡行，「《國籍法》很可能這週五院會再次上演」。她表示，說不定後續還會把近親婚姻六親等改四親等，讓順利入籍的中國人吃好倒相報，跟親戚假結婚真入籍，入籍之後再參政，進而滲透台灣社會。

最後，林楚茵嘲諷，也難怪國民黨主席鄭麗文會說，「讓台灣人自豪說我是中國人」。林楚茵表示，在鄭麗文指示之下，「國民黨跟民眾黨就會在立法院一步步打開中國滲透台灣之門！」

（圖片來源：林楚茵臉書）

