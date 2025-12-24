藍營首波縣市長提名來了！台南、高雄、屏東、台東徵召人選曝光

即時中心／高睿鴻報導

眼見今（2025）年即將結束，2026年縣市長大選緊接而來，對此，各政黨也已積極展開布局，試圖於各地排出最佳人選。而今（24）日，面對艱困選區南2都（台南、高雄）、屏東，國民黨通過了首波縣市長提名，正式徵召立委謝龍介選台南、柯志恩選高雄、蘇清泉選屏東，以及台東縣議會議長吳秀華角逐台東縣長一職。

國民黨主席鄭麗文稱，關於此次縣市長提名時程，是在選戰前一年的年底就開始進行，這是有史以來非常罕見的情形。她接著說，社會過去曾經歷每年選舉、年年勞民傷財的情況，更是讓政府無法安心推動政策，所以才將地方選舉集中於一年、中央選舉另集中於一年；「台灣每兩年選舉一次，就是希望不要每天都在選舉」，鄭麗文說。

但她又稱，非常遺憾的是，如今政治鬥爭風氣強烈，導致明年年底的地方選舉，幾乎等同提前到今年就已開打。鄭麗文另提到，藍營現有的執政縣市，例如基隆、台北、桃園、苗栗、南投、馬祖等，由於縣市長應仍以推動市政為優先任務，不宜現在就開始進入選戰模式；因此，這些尋求連任的縣市，徵召提名都會放在明年適當的時間。

國民黨今（24）完成首波縣市長提名。（圖／民視新聞）

鄭麗文接著稱，台南、高雄、屏東都是艱困選區，所以相當敬佩長期耕耘的3位候選人謝龍介、柯志恩、蘇清泉。或許是因為，他們上次輸的票數都不算多，鄭麗文因此也稱，他們上次參選可說雖敗猶榮、但相信可以越戰越勇，感謝3位同志不離不棄堅守崗位，繼續在台南、高雄、屏東深耕地方，這3年跑遍所有鄉鎮。

鄭麗文接著也稱，謝龍介口才辨給、柯志恩有學歷和國際觀，又會揭弊且夙夜匪懈；至於過去擔任醫生的蘇清泉，救人還不夠，如今還要來救國。另，針對台東縣長擬參選人吳秀華，鄭麗文則大讚，她是台東最接地氣、最有溫度的政治人物；鄭也期盼，吳秀華能讓台東在國際舞台上發光發熱、使更多的遊客願意來台東、台東的貨也能賣到全世界。

