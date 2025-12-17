藍營首表態參選竹市長！高虹安談2026反問「何志勇是？」本人大氣回應了

記者羅欣怡／新竹報導

國民黨前發言人何志勇表態參選新竹市長，高虹安被問到看法時，露出疑惑的臉，轉向幕僚求救。（圖／翻攝畫面）

新竹市長高虹安今（17日）上午出席活動，也是二審宣判後首度亮相。媒體詢問有關2026市長選舉的佈局，高虹安低調表示「仍以市政為重心」；但問到國民黨前發言人已表態參選，高虹安反而一臉疑惑，轉頭問幕僚「何志勇是？」對於高虹安的反應，何志勇則是大方表示剛好也趁這機會，讓高市長認識自己，也期待未來雙方能有市政願景的交流。

有媒體詢問，國民黨前發言人何志勇日前已表態擬參選新竹市長，「未來藍白合作是否仍有空間？」高虹安聽聞後一度露出疑惑表情，反問幕僚「何志勇是？」一臉尷尬表示不好意思，坦言近期比較沒有關注2026年選舉相關情況，不過她也馬上說高虹安也表示，如果有任何人對新竹的發展有服務熱忱，或對市政有不同想法，她覺得在每次的公民選舉，都是非常好討論的機會，對於所有希望為新竹市發展、投入公共服務的候選人，她都祝福且歡迎。

國民黨前發言人何志勇將於19日正式宣布參選新竹市長。（圖／何志勇提供）

「我覺得也趁這個機會，跟她自我解紹一下啦！」對於高虹安的「不熟悉」自己，何志勇則是大方回應，自己目前在清華大學教書，和高虹安一樣，拿得也是博士學位，不同的是，高虹安走理工方面，自己則是朝政治發展，「我們都對這個城市有愛，希望這個城市很好。」

何志勇說，雖然「藍白合」尚未成定局，但希望未來雙方可以透過願景的提出、政策上的交流，就可以達到讓新竹變得更好的共同目標，讓新竹成為台灣的模範縣市。

對於高虹安的「不熟悉」，何志勇也做出回應。（圖／何志勇提供）

何志勇也是新竹市第一個表態參選市長的政治人物，同時也將在週五（19日）正式宣布。他認為每個人都有參政的權利，推動「藍白合」也是不錯的決定，他要投入選舉，也是希望新竹可以更好，目前藍白合還沒走到最後，所有人都應該把一些想法拋出來，強調自己「不是要跟誰競爭，也不是要打敗誰」，只是想把新竹推往更好的地位。

