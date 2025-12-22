藍營駁立委赴廈門「接旨」 綠營籲勿擋國防預算否則坐實傳聞

國民黨多名立委日前受邀赴中參加廈門台商協會成立33週年活動，引發「赴中接旨」的質疑。國民黨今天(22日)召開記者會駁斥，強調相關報導是抹紅、政治打壓；民進黨則質疑，若國民黨持續阻擋國防特別條例、國安法修法付委審查，便坐實「立委赴中接旨」的傳聞，呼籲藍委應向社會說明清楚。

有媒體報導指出，中國邀請國民黨立委翁曉玲、葉元之等7名立委20日赴中國廈門出席廈門台商協會成立33週年活動，中國國台辦也派官員南下，盼了解台灣島內情勢，務必確保國防特別條例、國安法案不會在本會期通過。

對此，國民黨文傳會主委吳宗憲22日召開記者會澄清，反駁媒體報導內容不實、刻意抹紅。吳宗憲並說，現在通訊軟體非常發達，立委若要接受某項指令，坐在家裡接收就好，何必親自赴中接旨？他批評相關報導是對國民黨的政治打壓。

遭質疑「赴中接旨」的立委翁曉玲也出席記者會，她強調當天的廈門台商活動席開100多桌，有來自全中國的台商、企業協會人士以及與台商有關的台辦皆共同出席，但這是公開的活動，大家僅是「聊聊天」，卻被抹黑「接旨」。她並預告，總統若不赴國會國情報告，國民黨仍會持續擋下國防特別預算條例，但民進黨卻把兩件事連結一起操作攻擊國民黨。翁曉玲說：『(原音)聊聊天、噓寒問暖，不過就只是這樣，我們能傳遞什麼訊息。我們一個單純的廈門行，可以抹黑成去傳遞訊息、去接旨，又跟國防預算連結在一起，我覺得他們的目的就是還會持續再操作。』

對於國民黨反駁「立委赴中接旨」，民進黨發言人吳崢也召開記者會，質疑有報導顯示，中國廈門台商協會會長公開宣稱要「共繪兩岸融合新藍圖」、「維護國家統一與領土完整」，統戰意味相當濃厚，顯示該行程並非單純的台商經貿交流，國民黨立委赴中本就應比照縣市首長、部會官員等向中央報備詳細行程。

吳崢並說，去年國民黨團總召傅崐萁率團赴北京會見中國高層，引發社會高度關注，如今類似行程不斷出現，是否已形成常態？他呼籲國民黨不要再擋國防特別預算條例及強化國安相關修法付委，否則便是坐實「赴中領旨」的傳聞。吳崢說：『(原音)如果明天我們看到國民黨繼續擋國防、繼續擋國安，證明了國民黨在立法院的所作所為跟中共所下的指令完全吻合，那你們就自己坐實了國民黨在會期中到中國領旨這件事情。』

吳崢也強調，翁曉玲已證實與國台辦官員有所接觸，究竟「聊天」聊了什麼？有無觸及機密？必須向人民說明清楚，民進黨要求國民黨應向台灣社會清楚交代此次赴中的行程內容。