CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

國民黨台中市長提名人選難產，民進黨台中市參選人、立委何欣純積極拓展地方，並拋出普發現金政見。立法院副院長江啟臣今（23）日回應，每個人對於市政都有不一樣的想法，他們都尊重，現在最了解市府財政狀況的是台中市長盧秀燕及市府團隊，盧也很已清楚的對外表達目前狀況，並直言，最重要的是「市政建設要以市民的需求為最優先做考量」。

至於2月4日是否與盧秀燕上梨山進行和平專案，江啟臣表示，自他擔任民意代表以來，幾乎都要兼顧地方跟中央，不管是立法院會議，或是選民服務，甚至地方建設會勘與爭取一樣，希望把人民心聲、地方建設照顧好。他強調，自始自終都是用行動表達，對民眾和地方未來的發展堅持。

藍營驚爆楊瓊瓔「想選到底」 傳民進黨醞釀初選灌票給她 7

立委楊瓊瓔則表示，這30多年，從省議員、立法委員的為民喉舌，到擔任台中市副市長時實際操持市政運作，再回到現任立法委員在中央爭取重大建設，這一路走來累積的完整資歷，就是她對鄉親最莊嚴的承諾，也是她能無縫接軌、立即為台中做事的保證。

外傳國民黨主席鄭麗文在競選黨主席時，未感受到江啟臣支持，故要讓江啟臣「很難選」，有藍營地方人士澄清，鄭或黨中央並無此說法。他認為，江啟臣與立委楊瓊瓔協調未果，恐是因為楊瓊瓔「單純想選到底」。

藍營地方人士進一步解釋，楊瓊瓔已61歲，若仿照上次江啟臣、盧秀燕之爭，8年後將邁入70歲，此次等於是最後一搏。但無論最後是協調或初選，黨中央勢必得加速。

藍營地方人士表示，市長候選人牽動地方議員選舉，現在人選未定，基層已如滾水沸騰，只看什麼時候會爆炸。他說明，年節會有許多北漂、南漂的台中人返鄉，是各候選人爭取曝光機會，現在看板都準備好了，但「到底要跟誰合體」仍是未知數。

至於盧秀燕日前喊話黨中央，能在1月底做出決定，該名人士直言，若不趕緊在這1、2周決定，恐怕真的要拖到過年後，若要辦初選，人力、財力都有消耗，加上外傳民進黨醞釀「灌票」給楊瓊瓔，藍營是否能順利繼續執政，還有待觀察。

